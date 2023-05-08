РФ не может слаженно держать всю линию фронта: Пригожин и Кадыров выдали серьезную проблему России – ISW

Оккупанты могут быть уязвимы перед контрнаступлением ВСУ. Ситуация с Пригожиным и Кадыровым показала, что РФ не может координировать согласованную оборону.

https://glavred.info/ukraine/rf-ne-mozhet-slazhenno-derzhat-vsyu-liniyu-fronta-prigozhin-i-kadyrov-vydali-sereznuyu-problemu-rossii-isw-10468549.html Ссылка скопирована

РФ не способна согласованно обороняться от контрнаступления ВСУ на всей линии фронта/ скрин, Facebook

Шантаж минобороны страны-агрессора России со стороны Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова показал серьезную проблему в российской оккупационной армии. Захватчики неспособны координировать согласованную оборону на всей линии фронта.

Явные проблемы в системе подчинения российской армии могут повлиять на ее способность сопротивляться украинскому контрнаступлению. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

Аналитики считают, что глава российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров намеренно шантажировали минобороны РФ тем, что вагнеровцы могут выйти из Бахмута, а на их место могут прийти кадыровцы. Таким образом они пытались выбить у российского военного командования выделение боеприпасов для наемников ЧВК "Вагнер".

видео дня

Кадыров в этой ситуации мог поддержать Пригожина потому, что хотел показать якобы эффективность своих сил на фоне неспособности Герасимова и Шойгу одержать решающие победы во время зимне-весеннего наступления, и таким образом вернуть утраченную благосклонность российского диктатора Владимира Путина.

Российскому минобороны пришлось уступить, и было объявлено, что вагнеровцам дадут еще вооружение и боеприпасы. В РФ пошли на это, потому что, вероятно, переброска кадыровцев в Бахмут с других направлений могла представлять опасность для обороны от украинских военных на разных участках фронта, отмечают в ISW.

РФ не может согласованно держать всю линию фронта

Вынужденная необходимость Герасимова договариваться с Пригожиным и Кадыровым показала, что в системе подчинения в российской армии есть большие проблемы. А это в свою очередь может повлиять на способность российских оккупантов сопротивляться украинскому контрнаступлению. Это показывает, что РФ не способна координировать согласованную оборону на всей линии фронта, отмечают аналитики ISW.

В ISW подчеркнули, что должность главнокомандующего должна в принципе позволять Герасимову командовать любыми силами оккупантов, которые задействованы в войне против Украины, и их руководителями. Следовательно, его должны были бы слушать и руководители нерегулярных формирований, таких как ЧВК "Вагнера" и "Ахмат". Однако нынешняя ситуация показывает, что Пригожин и Кадыров, очевидно, способны принимать независимые решения.

"Эти события ставят под сомнение способность России координировать согласованную оборонительную кампанию на всем театре военных действий. Российское военное командование, похоже, всё больше делегирует ответственность за разные участки фронта в Украине различным российским командирам, тогда как власть командующего всего театра военных действий продолжает уменьшаться. Уменьшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, охватывающие различные зоны ответственности", – подытожили в Институте изучения войны.

Бунт Пригожина

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

Смотрите видео о том, как спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление главы ЧВК "Вагнера" о том, что личный состав ЧВК отойдет из Бахмута 10 мая:

Вас также может заинтересовать: