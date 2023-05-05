После истерики Пригожина Кадыров заявил, что его боевики готовы стать "пушечным мясом" в Бахмуте

Глава Чечни решил пристыдить Пригожина и заявил, что в зоне ответственности кадыровцев на фронте также ежедневно возникают проблемы.

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Кадыров заявил, что его солдаты собрались идти на Бахмут / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

"Если уйдет (из Бахмута - ред.) старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Бахмуте придет младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также решил пристыдить Пригожина и заявил, что в зоне ответственности кадыровцев на фронте также ежедневно возникают проблемы, но его командиры ни разу не заявляли об этом "через интернет во всеуслышание, а только внутренней связью с руководством".

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По словам чеченского диктатора, в Минобороны РФ и Генштабе всегда шли навстречу его подразделениям и помогали.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин удивил заявлением о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

Пригожин записал истеричное видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России достигла частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута.

Смотрите видео о том, как и почему "вагнеровцы" бегут из Бахмута:

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