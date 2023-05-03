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"Уже все началось": напуганный Пригожин в истерике заявил, что ВСУ пошли в наступление

Алина Дембицкая
3 мая 2023, 16:55 обновлено 3 мая, 16:55
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Российский террорист пожаловался, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины".
Пригожин, ВСУ
Пригожин в истерике заявил, что ВСУ пошли в наступление / 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, соцсети

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины начали свое долгожданное контрнаступление. Кроме того, "повар Путина" в бешеной панике утверждает, что в ближайшее время начнется активная фаза. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта. Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не самым лучшим образом. И поэтому наши фланги... насколько они надежны... я пока промолчу из вечности", - сказал главарь боевиков.

Также Пригожин пожаловался, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины". Он пояснил, что имеет в виду "ситуации с поездами, беспилотниками" и прочее.

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"Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни", - в истерике заявил российский террорист.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просила украинская власть. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления. В то же время Кирби анонсировал очередной пакет военной помощи для украинских военных от США.

Смотрите видео - в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что наступление российской оккупационной армии уже "захлебывается":

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