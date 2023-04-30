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"Бросили в бой все свои ресурсы": Маляр заявила, что россияне имели незначительный успех на фронте

Алина Дембицкая
30 апреля 2023, 23:10 обновлено 30 апреля, 23:31
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На Бахмутском направлении россияне продолжают атаковать, а в самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои.
Анна Маляр, российские военные
Маляр заявила, что россияне имели незначительный успех на фронте / УНИАН, Минобороны РФ

В течение недели российские захватчики продолжали наступление на трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Кое-где оккупанты имели незначительный успех, но украинским защитникам удалось вернуть утраченные позиции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", - рассказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны отметила, что "горячее всего" сейчас в Бахмуте и Марьинке.

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По ее словам, на Бахмутском направлении россияне продолжают атаковать, а в самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Однако врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то что он бросил в бой все свои ресурсы и "кое-где имел успех".

"Наши бойцы отражают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", - подчеркнула она.

В то же время на Лиманском направлении, как отметила Маляр, россияне периодически снижают активность, поскольку терпят неудачи из-за активной обороны украинских войск.

Она подытожила, что восточное направление остается эпицентром, а на юге враг ведет оборону. На севере — признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, в Беларуси продолжают находиться подразделения ВС РФ, а в приграничных районах страны-агрессора России захватчики продолжают удерживать определенное количество войск и осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы.

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

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