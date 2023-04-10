В Бахмуте оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли - Сырский

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.
"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", - написал Сырский в Telegram.
По его словам, оборона Бахмута продолжается.
"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавил он.
Отмечается также, что 9 апреля Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. На месте принял оперативные решения и поставил задачи.
Также командующий встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны, которые сегодня героически противостоят наступлению врага на Бахмутском направлении и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.
Бои за Бахмут
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции и пытаются захватить Бахмут. Украинская армия может выйти из города, если ситуация там станет еще хуже.
Тем временем в Минобороны США заявили, что военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны.
7 апреля военный эксперт Олег Жданов говорил, что российским оккупантам вероятно удалось захватить западный берег Бахмута.
8 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют наиболее профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.
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