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"Будут приняты правильные решения": ВСУ могут выйти из Бахмута - Зеленский

5 апреля 2023, 16:39
Военное командование примет решение вывести украинских бойцов из Бахмута, если ситуация в городе станет хуже.
ВСУ, Владимир Зеленский
ВСУ могут выйти из Бахмута, если ситуация станет хуже / Коллаж фото Офис президента, 24 ОМБр имени короля Даниила

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции и пытаются захватить Бахмут. Украинская армия может выйти из города, если ситуация там станет еще хуже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Польше.

В Бахмуте самая сложная ситуация на фронте, говорит Зеленский. Однако оккупантам так и не удалось взять город под свой контроль, ВСУ находятся в Бахмуте.

Именно там, по данным президента, фиксируется наибольшее применение разного оружия и артиллерии. Сейчас ситуация в городе неоднозначная.

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"Ежедневный дефицит: то есть артиллерия, то достаточно снарядов, то их меньше. То есть успех и мы идем вперед. То его нет и мы снова отходим на позиции. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут", — сказал Зеленский.

Он также акцентировал внимание на том, что военное командование примет решение о выводе войск, если будет существовать риск потери личного состава.

"Если в Бахмуте будут еще более "горячие" события и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за оцепления войск, будут приняты соответствующие правильные решения", — объяснил президент.

Владимир Зеленский
ВСУ могут выйти из Бахмута, если ситуация станет хуже / скриншот из видео

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

Другие новости:

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