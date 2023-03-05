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"Фронт упадет к границам РФ, ВСУ все сметут": Пригожин ноет, что вагнеровцы могут отойти от Бахмута

5 марта 2023, 15:45
"Повар Путина" спрогнозировал полный провал для российских оккупантов в случае отхода боевиков ЧВК "Вагнера" от Бахмута и скулит о нехватке боеприпасов.
Евгений Пригожин
Пригожин ноет, что вагнеровцы могут отойти от Бахмута и фронт посыплется/ соцсети

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин начал скулить, что в случае отхода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ.

Он описал приближение "горького будущего" для оккупантов и говорит, что отступление захватчиков от Бахмута повлечет "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России". Об этом Пригожин сказал в своем видеообращении, которое появилось в Telegram-каналах.

"Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется к российским границам, может и дальше посыплется. В общем, ситуация будет несладкая вообще для всех формирований военизированных, которые защищают интересы России", – начал скулить Пригожин.

видео дня

При этом он говорит, что после такого быстрого движения на Донбассе украинские военные могут освободить Крым.

"Повар Путина" пожаловался, что сейчас якобы фронт оккупантов держится именно на вагнеровцах, но для ЧВК "Вагнера" не дают боеприпасов, вооружения и не позволяют пополнять личный состав за счет заключенных. В связи с этим Пригожин предположил, что в Минобороны страны-агрессора РФ ограничивают вагнеровцев в боеприпасах и личном составе, чтобы потом возложить вину за провал на фронте на группу наемников.

Пригожин
скрин

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Раньше Пригожина разоблачили на бессмысленной лжи о якобы "окружении" Бахмута. Он заявил об окружении Бахмута его наемниками и еще и записал видео, которое якобы должно было это доказывать. На самом же деле оказалось, что видео записано в совершенно другом месте и это всего лишь провокация для распространения паники среди населения.

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