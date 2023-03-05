Террорист Гиркин "наехал" на Пригожина: назвал психопатом и призвал гнать его вместе с Шойгу

Бывший главарь российских террористов "ДНР" Гиркин считает, что руководитель боевиков Вагнера Пригожин, мол, мешает оккупантам "победить Украину".

Гиркин призвал Москву убрать Пригожина с развязанной Россией войны против Украины / Коллаж скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

В своем Telegram-канале Гиркин написал о том, что боевиков ЧВК Вагнер, дескать, "расформировывать нельзя", а вот Пригожина надо убрать с фронта. Гиркин назвал Пригожина психопатом, лжецом и военным преступником, который мешает, мол, "победить Украину".

"Вывести с фронта и ПОЛНОСТЬЮ отстранить от руководства "Вагнером" самого Пригожина - настоятельно необходимо. Поскольку его политические амбиции (помноженные на психопатию, организацию демонстративных военных преступлений, склонность к беззастенчивой и во многом лживой саморекламе и к распространению на вооруженные силы гнилых "блатных понятий") - только вредят как самому "Вагнеру", так и общему делу победы над т.н. "Украиной", - призвал террорист.

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Кроме того, он также призвал гнать и министра обороны оккупантов России Сергея Шойгу.

"Все вышеизложенное (кроме "военных преступлений") касается и НЕфанерного Маршала Шойгу. Короче, гнать надо обоих и лучше обоих сразу, ибо: "два сапога - пара", - подчеркнул террорист Игорь Гиркин.

Напомним, в рядах страны-оккупанта России продолжает развиваться конфликт между Минобороны агрессора и боевиками ЧВК Вагнера.

Как известно, конфронтация идет и по линии лично Шойгу и Пригожина. В результате боевики Вагнера не получают боеприпасов, за что критикуют Шойгу и его ведомство.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что директор РФ Владимир Путин уже не контролирует того же главаря ЧВК Вагнера Пригожина, а процесс распада государства-агрессора уже запущен. По мнению Данилова, нужно готовиться к разделу России на части.

Как полагает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, ситуация внутри России становится все более напряженной, а конфликт Минобороны РФ и ЧВК Вагнера еще более публичным. Россию в ближайшие месяцы ждет серьезное противостояние, поскольку Путин перестал быть гарантом неприкосновенности и безопасности для "элит".

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Война России против Украины: