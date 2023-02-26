Путин запустил распад России и уже не контролирует Кадырова с Пригожиным – Данилов

Ядерное оружие страны-агрессора России может в любой момент оказаться под контролем той или иной ЧВК, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Нападением на Украину Путин запустил сценарий распада России - Данилов / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Директор агрессора России Владимир Путин полномасштабным нападением на Украину запустил сценарий распада своей страны. Западному миру нужно готовиться к разделу государства на части. Ядерное оружие может оказаться под контролем частных военных компаний. Путин уже не контролирует главу Чечни Кадырова и руководителя боевиков ЧВК Вагнер Пригожина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что Путин 24 февраля прошлого года запустил распад РФ. Государство будет поделено на части, и контролировать процесс уже невозможно, поскольку он похож на неизбежное извержение вулкана. Запад должен это понимать.

"Это неконтролируемая территория. Процессы запущены 24 февраля на фрагментацию России. Их запустил Путин. Не мы их запустили. Их запустил непосредственно Путин своим бессмысленным решением сделать эту активную агрессию на территорию нашей страны", - отметил чиновник.

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По словам чиновника, на развитие подобных сценариев указывает анализ ситуации. Западному миру следует понимать, что ядерное оружие России в любой момент может оказаться под контролем какой-нибудь из ЧВК.

"Оно (ядерное оружие, - ред.) в любой момент может оказаться под контролем той или иной частной военной группировки, которые они там творят, как блох рожают", - добавил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что Путин уже не контролирует ни Пригожина с ЧВК Вагнер, ни главу Чечни Кадырова, который не присутствовал во время послания руководителя Кремля Федеральному собранию.

"Вы считаете, что Кадырова контролирует Путин, его боевиков? Вы считаете, что Пригожина контролирует Путин? Так это уже отдельные единицы, принимающие решение самостоятельно. У них свое оружие, у них своя бронетехника. У них скоро будут свои самолеты, если уже нет. А они что-то там мечтают, что они из-за этого дяди лысого будут что-то там контролировать. Но он уже не контролирует ситуацию в России. Она уже вышла из-под контроля. Дальше ситуация будет только ухудшаться", - подчеркнул Алексей Данилов.

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что после поражения России в войне против Украины Москва столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Свои права на земли могут предъявить Япония, Китай и Германия.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко допустил, что процесс распада РФ может запуститься после того, как остальные территории поймут – Москва уже не в состоянии их контролировать. В таком случае развал России уже не остановить.

Директор страны-агрессора России Владимир Путин впервые заявил, что его государству грозит распад. В этом глава Кремля, который напал на Украину, решил обвинить Запад. По его словам, "западный мир готов принять Россию в семью цивилизованных стран только по частям".

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Наступление России: