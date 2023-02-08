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Россию после поражения в войне ждет новый удар: Гудков назвал страны, которые потребуют территорий

8 февраля 2023, 10:47
Агрессор Россия сама открыла ящик Пандоры с "референдумами" на землях независимых государств, отметил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
Гудков, РФ
Россию могут ждать территориальные претензии со стороны Японии, Китая и Германии - Гудков / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Страну-оккупанта Россию ждет поражение в войне против Украины и территориальные претензии со стороны других государств. Москва сама запустила механизм псевдореферендумов, который против нее же и обернется. После войны требования российскому государству по территориям могут предъявить Япония, Китай и даже Германия. Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что после того, как агрессор РФ проиграет войну, к ослабленному государству с очень высокой долей вероятности возникнут территориальные претензии.

"Могут иметь претензии и могут попытаться реализовать даже. Потому что проигравшие страны всегда платят территориями. Вот я сейчас живу в Болгарии, болгары очень хорошо помнят, что у них выход был к двум морям. Но они говорят: ну, ладно, мы не ту сторону выбрали, вступили в союз с Гитлером и нас за это наказали. Они смирились с этим. А вообще понятно, что страны платили территориями, в том числе, проигравшие страны, которые потерпели поражение. И Россия будет проигравшей страной", - отметил Гудков.

Политик добавил, что Москва сама открыла так называемый ящик Пандоры с псевдореферендумами на территории других независимых стран. Поэтому вполне допустим сценарий проведения референдума на Курилах с целью присоединения к Японии.

"Я не знаю, сумеют японцы там что-то взять или не сумеют, вполне возможно, что жители Курильских островов проведут референдум, точно, наверное, захотят присоединиться к Японии. На правах какой-нибудь автономии", - предположил Гудков.

Более того, он убежден, что вернуть оккупированные Россией земли могут захотеть не только японцы. Территориальные претензии могут возникнуть, в том числе, и со стороны Китая и Японии.

"Не то что не исключаю (возникновение территориальных претензий к России), я даже уверен в этом. Я уверен, что после войны к ослабленной России возникнет масса территориальных претензий. И со стороны Японии. И со стороны Китая могут быть. И со стороны среднеазиатских государств. Да все что угодно! Вплоть до Калининграда. Вот сейчас немцы скажут: так отдайте нам, это Кенигсберг наш. Ведь его готовились отдать до 1967 года. Даже не ожидали, что никто не будет требовать вернуть его назад. А власти советские были готовы к этому диалогу", - подчеркнул Леонид Гудков.

Распад России

Российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что распад России может произойти в случае победы Украины в войне. По его мнению, это один из возможных сценариев – начнется война всех против всех, включая частные армии и отдельные территории друг против друга.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что распад России может начаться после того, как остальные территории начнут понимать – Москва больше не в состоянии их контролировать. При таком варианте развития событий процесс дезинтеграции российского государства остановить уже не удастся.

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков сказал, что распад России может быть опасен для Украины и других государств. По словам политика, ядерным оружием могут завладеть образовавшиеся на месте РФ еще более радикальные республики.

Смотрите видео Главред - Гудков рассказал, сколько еще может воевать Россия

Угроза нового наступления России:

война России и Украины Геннадий Гудков
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