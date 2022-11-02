России грозит распад и гражданская война, преемник Путина выведет войска из Украины – Гозман

Украина одержит победу в войне с Россией и вернет свои территории в границах 1991 года – Гозман / Коллаж Минобороны Украины, Reuters, Facebook Л. Гозмана

Россия проигрывает войну против Украины и отчаянно пытается выровнять ситуацию на поле боя или выпросить у Киева переговоры. Москва объявила мобилизацию, атакует критическую инфраструктуру ракетами, иранскими дронами-камикадзе и усилила работу на информационном фронте, выдвигая в адрес Украины все более абсурдные обвинения.

Однако тактика Кремля не срабатывает. ВСУ продолжают контрнаступление. Армия Украины постепенно продвигается к Херсону, наступает в Луганской области и достигает успехов в районе Бахмута.

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, политолог Леонид Гозман рассказал о том, что пытался сказать Путин на Валдае, рисках возможной поддержки России со стороны Китая, победе Украины, переносе войны на территорию РФ, а также распаде России, гражданской войне, дворцовом перевороте и падении режима Владимира Путина.

Россия обвинила Украину в атаках на корабли Черноморского флота в захваченном Севастополе. Киев свою причастность не подтверждает, но есть информация о повреждении нескольких кораблей. Как вы оцениваете случившееся? Почему Россия не в состоянии защитить такие важные для себя объекты?

Во-первых, я считаю, что все разговоры о теракте со стороны Украины не имеют под собой никаких оснований. Теракт – это когда российская армия бьет по гражданским объектам. Это акт террора. Когда ВСУ наносят удары по военным объектам, речь идет об акте войны. К сожалению, у войны есть свои проявления. Но ее развязала не Украина, а моя страна.

Во-вторых, россияне не могут защитить свои объекты, потому что ВСУ действуют профессионально. Думаю, Украине хорошо помогают ведущие страны Запада. Правильно, они обязаны оказывать помощь. Ваши солдаты сражаются в войне и за них, и за нас.

Судя по журналистским сообщениям и расследованиям, кораблям Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе был нанесен достаточно серьезный урон…

Истерическая реакция властей России – единственное основание считать, что был нанесен серьезный урон. Пока ситуация вызывает вопросы. В Киеве почти ничего не говорят. Украинским властям виднее, как реагировать на данный инцидент.

На днях Путин выступил на форуме Валдай. В его речи было много угроз в адрес Запада, пропаганда об Украине, "многополярный мир"… Однако заявление выглядело как попытка оправдаться перед всем миром. Что хотел донести Путин?

Я не увидел там оправданий – наоборот, я увидел там желание стоять на своем. Объяснять все неудачи происками врагов и продолжать бить в одну точку.

А что он собирался сказать, апеллируя к странам Азии, Африки и Латинской Америки? Ведь даже там нет прямой поддержки войны против Украины.

Путин постоянно говорит эту ерунду. Глава Кремля регулярно пытается затащить к себе все страны незападного мира. Государства, к которым он обращается, не Запад, но многие из них хотят быть с Западом. Им не нужны ссоры с США и Европой. К тому же они не признают Россию и Путина своими лидерами.

Однако после выступления Путина появилось сообщение МИД Китая, в котором речь шла о том, что Пекин "твердо поддерживает" Путина и действующий курс Москвы. Как вы оцениваете заявление?

Нужно посмотреть другие заявления КНР, они могут отличаться. Если заявление отражает позицию Пекина, Путин достиг огромного успеха в конкретной ситуации. Однако это не означает ни победы в войне с Украиной, которой, полагаю, не будет, ни процветания и благополучия России. Появляется сигнал о том, что Россия станет колонией Китая.

Получается, возникает риск продажи Китаем оружия России и поддержки Москвы в военном плане…

Вероятно, Путин об этом мечтает. Он лихорадочно пытается закупать оружие где угодно. Ходили слухи, что даже в Северной Корее. Если бы Китай открыл свой рынок для России, это привело бы к серьезной ситуации.

Неужели Путин не понимает, что это ловушка, в том числе, и для его режима?

А Путину плевать. У него мотивация на неделю. День простоять – ночь продержаться. Ему надо как-то победить и приструнить Украину. Других идей у него нет.

На Западе все чаще появляется информация, что у США и НАТО есть план в ответ на сценарий ядерного удара России по Украине. Как вы считаете, может ли Запад напрямую вступить в войну Москвы против Киева?

Думаю, Запад постарается не вступать в войну напрямую. Допускаю, что ответ на применение Россией ядерного оружия будет. Военный удар могут нанести по российским ядерным шахтам.

Не верю, чтобы западный мир послал своих солдат на войну России с Украиной. Граждане их стран не одобрят шаг, а демократические страны не могут действовать вопреки воле своих народов. Как и у вас – президент Зеленский не может не учитывать волю украинского народа.

Но мы видим заявления того же бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса (о том, что Штаты могут уничтожить Черноморский флот или базы РФ в Крыму в случае ядерного удара по Украине). Насколько я понимаю, риторика что-то под собой подразумевает…

На Западе спорят о том, какого типа оружие поставлять Украине. Есть сторонники более весомой поддержки Киева, которые хотели бы усилить военную помощь. Они выступают либо за вступление в войну России против Украины, либо отстаивают предоставление определенных вооружений.

Возможно, будет принято решение о легализации или оптимизации интернационального участия в войне. Отдельные иностранные добровольцы уже воюют за Украину и погибают на фронте.

Однако не думаю, что страны западного мира вступят в войну на уровне проведения военной операции, которая подразумевала бы применение своих войск.

Как вы думаете, может ли война в Украине перенестись на территорию России? Или в России более вероятен сценарий гражданской войны?

Военное командование Украины уже перенесло войну на территорию России. Инциденты в Крыму понятны – полуостров принадлежит Украине. Это ваша земля, захваченная Россией. Но на Белгород и Курск Киев же никогда не претендовал. Но там ВСУ уже кое-что потихонечку делают.

Действия армии Украины на территории РФ не вызывают особых вопросов, поскольку там находятся военные объекты. По возможности вы их уничтожаете. Это абсолютно нормальная логика. Думаю, мирного неба для России в этой войне никто не гарантирует.

Планов военного командования Украины и президента Зеленского я не знаю. Мне неизвестны и возможности украинской армии. Наверное, никто не знает, способны ли ВСУ наносить удары по Москве. Мы узнаем об этом, если произойдет ситуация.

У меня два родных города в России – Санкт-Петербург, где я вырос, и Москва, в которой я прожил большую часть жизни. Я не хочу, чтобы на эти города падали бомбы. Но я пойму, если Украина решит пойти на такой шаг. После того, как моя страна обстреливала Киев и другие украинские города, у вас нет морального запрета обстреливать города РФ.

Если Украина полноценно перенесет войну на территорию России, не думаю, что ВСУ в итоге возьмут Москву. Мне кажется, вам это не нужно – что потом будете делать с этой победой. Она может достаться слишком дорогой ценой.

Полагаю, ваши войска остановятся на границах Украины по состоянию на 1991 год. Украинская армия освободит свою землю и скажет России, чтобы она дальше сама разбиралась со своими проблемами.

В случае гражданской войны в России, разделения на красных и белых не будет. Если ВСУ достигнут очень бурного успеха – фронт в Украине посыпется, а войска РФ в панике начнут бежать – может произойти распад РФ. Начнется война всех против всех. Частные армии, отдельные территории будут воевать друг с другом. Случится Апокалипсис.

Как вы думаете, когда войска РФ в Украине могут "глобально посыпаться" – после освобождения Херсона, Луганской области…Когда станет понятно, что Россия окончательно проиграла войну?

Россия не смогла выиграть войну с Украиной. Ваша армия освободила значительную часть территорий, которые были захвачены в первый период военных действий. Война идет по плану Владимира Зеленского, а не Владимира Путина.

На мой взгляд, возможная паника и рассыпание фронта с российской стороны вряд ли можно связывать с конкретной победой Украины на каком-либо участке. В том числе, и привязывать падение войск РФ к освобождению ВСУ Херсона. Деоккупация Херсона, дай Бог она случится, будет символическим и очень важным актом – сравнимым с освобождением Парижа от гитлеровцев.

Думаю, паника россиян на фронте будет связана, вероятно, с каким-то бессилием – массовой гибелью военных, невозможностью защититься, удержать ситуацию.… К примеру, фактором может стать отсутствие боеприпасов и невозможность войск РФ отвечать на обстрелы ВСУ. Должно произойти что-то, что люди почувствуют на себе.

Херсон – точка накаливания для большинства солдат, которые там. Российские военные представляют собой специфический контингент. Мобилизованные – просто жертвы, пушечное мясо. Их убивают и калечат. Никакой пользы на войне от них быть не может. У добровольцев и контрактников свои особенности. Им не важно, о каком городе идет речь – я не уверен в том, что они вообще знают географию.

Насколько я понял, наиболее вероятным сценарием завершения войны России против Украины вы видите выход ВСУ на границы 1991 года с возращением Крыма и Донбасса, верно?

Я подразумевал, что выход на границы 1991 года – цель, к которой стремится политическая власть Украины. Если войска пойдут дальше, они потеряют международную поддержку. Сейчас вы освобождаете свою землю – святое дело. Но вот если ВСУ устремятся дальше и начнут брать Курск, Белгород и Орел возникнет вопрос, а зачем Украина это делает.

Роли могут поменяться. Одно дело, когда война идет на территории Украины – российские солдаты не понимают, почему и за что они воюют. Даже тупые военные испытывают сомнения. Другой вопрос – война под Орлом. Тогда начнется "вставай, страна огромная"… Все повернется в "защиту отечества". Боеспособность российских вооруженных сил резко возрастет.

Думаю, полноценный перенос войны России против Украины на российскую территорию никому не нужен. И президент Владимир Зеленский многократно об этом говорил.

Когда может закончиться война России против Украины?

Когда вы победите – тогда и закончится война. К сожалению, сроков я не знаю. Все же я пристрастный человек – хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее, а режим Путина рухнул. Путинское правление – угроза и источник несчастья не только для Украины, но и США с Европой. Прежде всего, эта власть несет беду для моей страны. Рушить Россию они начали еще до разрушения Украины.

Победа режима Путина в войне стала бы страшным несчастьем не только для Украины, но и для России. Триумф Киева дает нам шанс. Прекрасно понимаю, как сейчас в Украине относятся к России и русским… Абсолютно понятно, война. Нет смысла что-то объяснять в подобной ситуации. После Второй мировой войны очень долго во многих странах дети не хотели учить немецкий язык – потому что язык агрессоров, фашистов. И здесь все пройдет, но далеко не сразу. Все будет зависеть от поведения нового руководства России.

Как бы украинские солдаты и граждане ни относились к нам, слова "хороший русский – мертвый русский" я слышал много раз. Это вполне естественно. Ваши солдаты сражаются и за нас. Дай Бог им удачи.

Как вы полагаете, что ждет режим Путина и Россию в ближайшем будущем? Будет ли какая-либо трансформация государства?

Спектр возможностей широкий – от кошмара до относительно хороших перспектив. Путинский режим, полагаю, дышит на ладан. У Путина ничего не получается – он потратил все моральные, материальные и другие ресурсы. Путин уже давно не в авторитете у элит.

Акцентирую внимание на важном показателе. Два раза в год Путин устраивал шоу, которые ему нравилось – прямая линия. Это пресс-конференция, на которой он сидит 4 часа на одном месте, а народ гадает: в памперсах президент или нет.

Когда-то меня позвали на федеральное ТВ на обсуждение прямой линии или пресс-конференции. Пока я ехал к ним, Путин уже начал выступать. Я прошел от начала до конца всю электричку и заглядывал людям через плечо. Они все смотрели в гаджеты, но ни один из них не смотрел выступление Путина. Вообще никто – всем было абсолютно все равно.

Возникает риторический вопрос, где эти пресловутые "более 80% поддержки"…

А вот это разные вещи. Более 80% поддержки – к сожалению, реальность. Все подается так, что на нас, дескать, напали, а мы защищаемся. И люди в это верят. Однако Путину они не очень верят. Поэтому его режим, думаю, скоро закончится. Армия Украины очень способствует развитию такого сценария.

Что будет дальше – не знает никто. Может произойти распад России, о чем мы уже говорили, сопровождающийся войной всех против всех. Всю страну зальют кровью, будет очень страшно. Особенно в условиях, когда у государства есть ядерное оружие.

Второй вариант предполагает дворцовый переворот. Назначат какого-нибудь ничтожного человека преемником. Ему поставят задачу – увести войска с Украины и как-то попытаться примириться. Правление его будет кратким. Далее появится другой политик. Со временем Россия сможет вернуться к нормальной жизни, но это будет не сразу.

Можем ли мы прогнозировать, когда произойдет падение режима Путина?

Я очень пристрастен, потому что я считаю, что нахожусь в изгнании. Хочу вернуться в Россию, как можно скорее. Как только режим Путина рухнет, мы с женой вернемся домой.

А как вы оцениваете все эти выдумки России о "грязной бомбе"? Есть ли вероятность, что режим Путина прощупывает возможность применения тактического ядерного оружия?

Я считаю, что это истерика правящего режима Путина. Руководство РФ не может отойти от поведения, которое у него на полном серьезе возникло в декабре 2021 года – когда в адрес НАТО был предъявлен абсолютно хамский и невыполнимый ультиматум. Российские власти пытаются всех напугать и убедить в том, что они отмороженные люди, которые готовы на все.

Пример этому – якобы референдумы на территории Украины. Путин взял и объявил о "присоединении" территорий, которые Москва полностью не оккупировала. В том числе и Херсон.

А какая реакция в России была на объявление аннексии территорий Украины? Сравнима ли она с той эйфорией, которая была в 2014 году, когда аннексировали Крым?

К сожалению, реакция была нормальной и спокойной. Ситуация абсолютно несравнима с аннексией Крыма. Тогда, к нашему стыду, в российском обществе было счастье. Меньше 1% людей говорили о преступлении и аннексии Крымского полуострова. Очень мало было тех, которые говорили, а не только думали.

Аннексия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – попытка Путина показать миру, что он отмороженный и сумасшедший. Что отступать некуда, он зажат в угол. Мир ответил – да, мы знаем, что ты отмороженный и сумасшедший, но отступать не стал.

Теперь Путин пугает "грязной бомбой". Появились еще и "боевые комары" – классная и прекрасная история.

Что в будущем ждет Крым?

Крым – территория Украины и принадлежит вашему государству. По моему мнению, для будущих украинских властей (не думаю, что это будет Владимир Зеленский – вряд ли он, при всем своем героизме, останется у власти навсегда) проблема Крымского полуострова станет большой головной болью.

Крым был захвачен и украден у Украины. Однако нужно признать – настроения людей в Крыму были не совсем такими, как на других украинских территориях.

Россия в Крыму еще с начала 1990-х годов активно работала над тем, чтобы так происходило.

Дело не в том, что Россия работала. Извините, но проблема в том, что Украина не проводила нужной политики – чтобы в Крыму была выработана украинская идентичность.

Однако провалы Киева по Крыму не оправдывают преступления, которое было совершено Россией – кража и захват Крыма.

Полагаю, будущим властям Украины понадобится много мудрости, такта и терпения для реинтеграции Крыма. Большие усилия понадобятся и для решения вопроса с Донецкой и Луганской областями, где масса напуганных людей, которые верят, что если ваши войска туда придут, начнутся чистки и мщения.

Пропаганда на оккупированных Россией территориях Украины действует уже несколько лет…

Конечно. Когда ВСУ отбили Славянск, там, наконец-то, пенсии стали платить. Но это никого не успокаивает. Годы войны приводят к ожесточению. После победы Украины над Россией Киев ждет тяжелая работа.

Скажите, а что с отношением людей в России к войне против Украины? Если поговорить с россиянами или посмотреть какие-либо опросы, можно услышать диаметрально противоположные мнения. Возникает впечатление серьезного раскола в российском обществе. При этом мы в Украине понимаем, что поддержка военных действий высокая.

Общество в России очень расколото. Это один из грехов президента Путина. Я думаю, настолько расколотым оно не было после гражданской войны начала ХХ века. Фантастический раскол людей, они с ненавистью относятся друг к другу. Ужасно. После победы Украины раскол в российском обществе будет еще долго мешать.

К войне относятся по-разному. Есть группы, в которые входят люди, такие, как я. Здесь все понятно. Присутствует и группа сумасшедших – они непосредственно поддерживают войну и бегают с буквой Z. Кстати, таких людей становится меньше, как и самой буквы, которую у нас называют недосвастикой.

Кроме того, если люди, которые "условно с буквой Z". Далеко не все из них готовы воевать сами, но им очень нравится идея войны. Подобных лиц Гитлер набирал в штурмовики, они есть в любом обществе.

Между этими группами – несколько десятков миллионов человек, которые обмануты и хотели обмануться.

По собственной воле?

Да. Они верят в картину мира, которую им преподносят – дескать, россияне очень хорошие, а все им с ненавистью завидуют. Их, мол, хотят поставить на колени, но они отобьются, поскольку самые сильные.

В их сознании война против Украины является якобы освободительной и защитной войной. Как будто бы они обороняются при нападении. Не очень понятно, кто напал – то ли Украина, то ли НАТО. Альянс почему-то "напал" на территории украинского государства.

России западло проигрывать украинцам, поэтому Москва все подает так, якобы идет война со всем Североатлантическим альянсом. Российские руководители – расисты. Они считают, что Украины, ее языка и культуры, не существует. Они "воюют" с британцами, как в случае с атакой на Черноморский флот в оккупированном Севастополе, потому что им неприятно проигрывать украинцам.