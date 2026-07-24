Как убрать пыль под кроватью, не передвигая мебель — простой способ

Без лишних усилий идеально убрать пыль под кроватью можно с помощью одного лайфхака.

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Лайфхак для уборки пыли из-под кровати / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как убрать пыль из-под кровати без швабры

Чем протереть пыль после использования лайфхака

Пыль под кроватью часто скапливается в труднодоступных местах, куда неудобно добраться шваброй или пылесосом.

Но Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова на своём YouTube-канале поделилась простым способом, который поможет быстро очистить пространство под мебелью без необходимости её отодвигать.

видео дня

Как убрать пыль под кроватью, не передвигая мебель

По словам блогерши, для этого понадобится обычный фен.

"Если вам трудно достать пыль из-под кровати шваброй или пылесосом, просто возьмите фен и подуйте под кровать с одной стороны. Вся пыль выйдет с другой стороны", - рассказала блогерша.

Как правильно использовать фен во время уборки

Чтобы пыль не разлетелась по всей комнате, блогерша рекомендует правильно выбрать режим работы фена.

"Лучше включать фен на низкий режим обдува, чтобы пыль не разлетелась по комнате", - посоветовала Сизова.

После этого пыль, которая выйдет из-под кровати, можно легко убрать влажной тряпкой или пылесосом.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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