Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мир

После почти 70 лет заключения Джо Лигон оказался в совершенно другом мире. Он рассказал, какие перемены удивили его больше всего.

https://glavred.info/oddities/muzhchina-vyshel-na-svobodu-posle-68-let-tyurmy-i-ne-uznal-sovremennyy-mir-10782977.html Ссылка скопирована

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы / Коллаж Главред, фото: CBS, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему мужчина долгое время отказался от свободы

Как 68 лет в тюрьме изменили его взгляд на мир

Что удивило его после выхода на свободу

Джо Лигон из США провел за решеткой почти семь десятилетий и вышел на свободу лишь в возрасте 88 лет. За годы его заключения мир изменился настолько, что многие привычные сегодня вещи оказались для него совершенно незнакомыми.

После освобождения мужчину особенно поразили смартфоны, современные технологии и новая городская среда. Возвращение к обычной жизни стало для него настоящим культурным шоком. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Провел в тюрьме почти всю жизнь

Джо Лигону было всего 15 лет, когда в 1953 году он оказался в составе группы подростков, совершавших вооруженные нападения с целью добыть деньги на алкоголь. Во время этих преступлений два человека погибли от ножевых ранений, еще шестеро получили ранения.

Лигон признавал, что нанес ножевое ранение одному из пострадавших, однако отрицал свою причастность к убийствам. Несмотря на несовершеннолетний возраст, суд приговорил его к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения.

Почему мужчина отказался выйти на свободу раньше

В 1970-х годах власти предложили Лигону помилование. Остальные участники преступлений согласились, однако он отказался, поскольку не хотел жить под условиями пожизненного надзора после освобождения.

Джо Лигону было всего 15 лет, когда он впервые оказался за решеткой / Фото: скриншот с Youtube

Ситуация изменилась лишь спустя десятилетия. В 2012 году Верховный суд США признал неконституционным назначение несовершеннолетним пожизненного заключения без права досрочного освобождения. В 2016 году суд постановил, что это решение распространяется и на ранее вынесенные приговоры.

После пересмотра дела американцу сократили срок наказания, а в 2021 году, в возрасте 88 лет, он наконец вышел на свободу после 68 лет заключения.

Мир, который изменился до неузнаваемости

Лигон признавался, что ожидал увидеть современные небоскребы, однако сильнее всего его поразили повседневные технологии, ставшие привычными для остальных людей.

Сильнее всего мужчину поразили повседневные технологии / Фото: скриншот с Youtube

Подобный опыт пережил и другой бывший заключенный - Отис Джонсон, который вышел на свободу после 44 лет тюрьмы. Мужчина рассказывал, что сначала не понимал, почему прохожие постоянно разговаривают сами с собой. Позже выяснилось, что люди просто разговаривали по смартфонам через беспроводные наушники.

Не меньше его удивили огромные цифровые рекламные экраны на фасадах зданий. По словам Джонсона, когда он попал в тюрьму в 1970 году, подобные технологии казались невозможными.

Смотрите в видео о том, как мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мир:

Ранее Главред писал о том, что мужчину почти выбросило из самолета. Его жизнь удалось спасти благодаря действиям жены и других пассажиров.

Также стало известно о том, что мать двоих детей накопила на поездку мечты, но одна ошибка все испортила. Семья лишилась отпуска стоимостью примерно 390 тысяч гривен после отказа в посадке на рейс в Египет.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред