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Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

Юрий Берендий
23 июля 2026, 17:18
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Садовод поделился эффективным народным рецептом от белокрылки на капусте на основе аммиака и дегтярного мыла.
Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%
Средство от белокрылки на капусте: простые пропорции с аммиаком и мылом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как избавиться от белокрылки на капусте
  • Как приготовить средство от белокрылки с аммиаком и дегтярным мылом
  • Чем опрыскивать капусту от белой бабочки

Белокрылка - один из самых опасных и устойчивых вредителей капусты, способный за несколько недель полностью уничтожить будущий урожай. Она быстро размножается и образует восковой налет, из-за которого обычные препараты часто оказываются бессильны. Однако защитить грядки можно и без агрессивной химии. Блогер-огородник и автор YouTube-канала Иван Саврий поделился простым народным рецептом на основе аммиака и мыла, который, по его словам, действует со 100% гарантией.

Главред выяснил, как избавиться от белокрылки.

видео дня

Как белокрылка попадает на капусту

Вредитель появляется на грядках каждый год и попадает туда разными путями - даже если рядом нет соседних участков или других огородов.

"Каждый год все садоводы сталкиваются с такой проблемой, как белокрылка. Она всегда есть: и в земле, и залетает от соседей", - рассказывает Иван Саврий.

Чем обработать капусту от белокрылки: народный рецепт с аммиаком

Прежде чем остановиться на проверенном варианте, автор канала перепробовал немало других способов борьбы, включая сильные химические инсектициды. Однако для собственного огорода он выбрал именно безопасный и натуральный подход.

"Я вам скажу откровенно, я постоянно что-то искал, пробовал и натуральные, и ненатуральные средства, и специальные химические препараты. Но мне лучше всего помогло именно это средство, и я каждый год им пользуюсь", - отмечает огородник.

Смотрите видео о том, какие существуют народные методы борьбы с белокрылкой:

Пропорции для приготовления раствора просты и доступны каждому:

  • Вода: 10 литров
  • Аммиак (нашатырный спирт): 2 столовые ложки (примерно 40 мл)
  • Жидкое мыло или средство для мытья посуды: 2 столовые ложки (используется в качестве прилипателя)
  • Дегтярное мыло: 1/4 бруска (натертого на терке).

Сколько аммиака можно лить на капусту, чтобы не обжечь листья

Отдельно блогер предостерегает от чрезмерной концентрации активного вещества, ссылаясь на случаи, когда из-за несоблюдения дозировки растения получали ожоги.

"Не нужно выливать всю бутылку. Некоторые в том году рассказывали, что переборщили с аммиаком и опалили капусту. От двух столовых ложек на 10 литров капуста не пострадает - это будет не только защита, но и хорошая азотная подкормка", - предупреждает огородник.

Как правильно опрыскивать капусту от вредителя

По словам Саврия, конечный эффект зависит не только от состава раствора, но и от системы обработок.

"Всё это тщательно перемешиваем и обрабатываем капусту с интервалом через день - в общей сложности примерно 3–5 раз. Процедуру проводим рано утром или поздно вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов", - подчеркивает он.

Результат, по словам блогера, заметен почти сразу.

"Вы увидите, как вредитель начнет падать, его крылышки склеятся от мыла, и от белокрылки не останется и следа", - описывает действие раствора огородник.

Как защитить капусту от вредителей без химии
Как защитить капусту от вредителей без химии / Инфографика: Главред

Почему дегтярное мыло и аммиак эффективны против белокрылки

Автор канала объясняет, что такой состав действует комплексно: уничтожает имеющихся насекомых и предотвращает появление новых.

"Дегтярное мыло и аммиак обладают резким запахом, который отпугивает новых белокрылок. К тому же это дополнительная азотная подкормка для капусты и отличный прилипатель, благодаря которому раствор долго держится на листьях", - отмечает Саврий.

Огородник убежден в эффективности этого метода, если соблюдать правильную технологию.

"Это средство работает в ста процентах случаев. Даже не хочу слышать, что "не помогло" - если так случилось, значит, вы просто нарушили пропорции или регулярность обработки", - подытожил Иван Саврий.

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