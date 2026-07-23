Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

О чём идёт речь в материале:
- Как избавиться от белокрылки на капусте
- Как приготовить средство от белокрылки с аммиаком и дегтярным мылом
- Чем опрыскивать капусту от белой бабочки
Белокрылка - один из самых опасных и устойчивых вредителей капусты, способный за несколько недель полностью уничтожить будущий урожай. Она быстро размножается и образует восковой налет, из-за которого обычные препараты часто оказываются бессильны. Однако защитить грядки можно и без агрессивной химии. Блогер-огородник и автор YouTube-канала Иван Саврий поделился простым народным рецептом на основе аммиака и мыла, который, по его словам, действует со 100% гарантией.
Главред выяснил, как избавиться от белокрылки.
Как белокрылка попадает на капусту
Вредитель появляется на грядках каждый год и попадает туда разными путями - даже если рядом нет соседних участков или других огородов.
"Каждый год все садоводы сталкиваются с такой проблемой, как белокрылка. Она всегда есть: и в земле, и залетает от соседей", - рассказывает Иван Саврий.
Чем обработать капусту от белокрылки: народный рецепт с аммиаком
Прежде чем остановиться на проверенном варианте, автор канала перепробовал немало других способов борьбы, включая сильные химические инсектициды. Однако для собственного огорода он выбрал именно безопасный и натуральный подход.
"Я вам скажу откровенно, я постоянно что-то искал, пробовал и натуральные, и ненатуральные средства, и специальные химические препараты. Но мне лучше всего помогло именно это средство, и я каждый год им пользуюсь", - отмечает огородник.
Смотрите видео о том, какие существуют народные методы борьбы с белокрылкой:
Пропорции для приготовления раствора просты и доступны каждому:
- Вода: 10 литров
- Аммиак (нашатырный спирт): 2 столовые ложки (примерно 40 мл)
- Жидкое мыло или средство для мытья посуды: 2 столовые ложки (используется в качестве прилипателя)
- Дегтярное мыло: 1/4 бруска (натертого на терке).
Сколько аммиака можно лить на капусту, чтобы не обжечь листья
Отдельно блогер предостерегает от чрезмерной концентрации активного вещества, ссылаясь на случаи, когда из-за несоблюдения дозировки растения получали ожоги.
"Не нужно выливать всю бутылку. Некоторые в том году рассказывали, что переборщили с аммиаком и опалили капусту. От двух столовых ложек на 10 литров капуста не пострадает - это будет не только защита, но и хорошая азотная подкормка", - предупреждает огородник.
Как правильно опрыскивать капусту от вредителя
По словам Саврия, конечный эффект зависит не только от состава раствора, но и от системы обработок.
"Всё это тщательно перемешиваем и обрабатываем капусту с интервалом через день - в общей сложности примерно 3–5 раз. Процедуру проводим рано утром или поздно вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов", - подчеркивает он.
Результат, по словам блогера, заметен почти сразу.
"Вы увидите, как вредитель начнет падать, его крылышки склеятся от мыла, и от белокрылки не останется и следа", - описывает действие раствора огородник.
Почему дегтярное мыло и аммиак эффективны против белокрылки
Автор канала объясняет, что такой состав действует комплексно: уничтожает имеющихся насекомых и предотвращает появление новых.
"Дегтярное мыло и аммиак обладают резким запахом, который отпугивает новых белокрылок. К тому же это дополнительная азотная подкормка для капусты и отличный прилипатель, благодаря которому раствор долго держится на листьях", - отмечает Саврий.
Огородник убежден в эффективности этого метода, если соблюдать правильную технологию.
"Это средство работает в ста процентах случаев. Даже не хочу слышать, что "не помогло" - если так случилось, значит, вы просто нарушили пропорции или регулярность обработки", - подытожил Иван Саврий.
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О персоне: Иван Саврий
Иван Саврий - блогер, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц.
Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.
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