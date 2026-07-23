Туалетная бумага теряет популярность в 2026 году: новый тренд для ванной

Новая тенденция для ванных комнат набирает обороты. "Умные" унитазы с функцией биде могут существенно сократить использование туалетной бумаги.

https://glavred.info/life/tualetnaya-bumaga-teryaet-populyarnost-v-2026-godu-novyy-trend-dlya-vannoy-10782866.html Ссылка скопирована

Новая тенденция для ванных комнат набирает обороты / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему все чаще говорят об отказе от туалетной бумаги

Как работают "умные" унитазы нового поколения

Что делает новую технологию мировым трендом

Технологии продолжают менять привычный быт, и теперь перемены добрались до одной из самых консервативных комнат в доме - ванной. В 2026 году все больше внимания привлекают "умные" унитазы с функцией биде, которые постепенно становятся новым мировым стандартом комфорта и гигиены.

Эксперты рынка отмечают, что подобные устройства уже давно популярны в Японии, а теперь активно распространяются в Европе, Северной Америке и других регионах мира. Об этом пишет Cronista.

видео дня

Главной особенностью технологии является возможность отказаться от привычного использования большого количества туалетной бумаги.

Как работают "умные" унитазы

Современные модели объединяют функции обычного унитаза и биде. Вместо традиционной бумаги они используют систему очистки водой, параметры которой можно настроить под себя.

Пользователь может регулировать температуру воды, силу напора и направление струи. Во многих устройствах также предусмотрены подогрев сиденья, сушка теплым воздухом, автоматическое открытие крышки, датчики присутствия и функции самоочистки.

Современные модели объединяют функции обычного унитаза и биде / Фото: скриншот с Youtube

Подобные технологии становятся частью концепции "умного дома", где бытовые устройства делают повседневную жизнь более комфортной и удобной.

Почему все чаще говорят об отказе от туалетной бумаги

Одной из главных причин популярности таких устройств считается более тщательная гигиена. Очистка водой позволяет эффективнее удалять загрязнения, а также снижает механическое воздействие на кожу.

Отказаться от туалетной бумаги готовы далеко не все пользователи / Pixabay

Многие современные модели оснащаются антибактериальными покрытиями и автоматическими программами очистки, что помогает поддерживать высокий уровень санитарии.

При этом полностью отказаться от туалетной бумаги готовы далеко не все пользователи. Однако использование бумаги действительно может значительно сократиться, особенно при регулярном применении встроенной функции биде.

Даже "умная" сантехника требует ухода

Несмотря на наличие автоматических функций очистки, специалисты напоминают, что сантехника все равно нуждается в регулярной уборке и дезинфекции. Это помогает предотвратить накопление бактерий, известкового налета и появление неприятных запахов.

По мере развития технологий производители продолжают совершенствовать подобные устройства, поэтому "умные" унитазы постепенно перестают быть предметом роскоши и становятся одним из самых заметных трендов в обустройстве современных ванных комнат.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта. Назван простой способ ухода, который помогает предотвратить появление плесени, неприятного запаха и загрязнений внутри прибора.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Cronista.com Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред