В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

Источники Bloomberg раскрыли новые планы Кремля в отношении Донбасса и буферных зон.

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Буферные зоны вместо компромиссов - как Кремль изменил условия для мира и когда ожидать переговоров / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие новые условия для завершения войны выдвинул Кремль

Какой дедлайн для захвата Донбасса поставил Путин

Когда могут возобновиться мирные переговоры

Кремль окончательно отказался возвращать Украине часть оккупированных территорий и планирует превратить приграничные районы Сумской и Харьковской областей в буферные зоны. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

Главред выяснил, когда могут возобновиться мирные переговоры между Россией и Украиной и в каком формате.

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Готов ли Кремль вернуть оккупированные территории Украине

По информации собеседников Bloomberg, близких к российскому руководству, Москва существенно пересмотрела своё видение завершения войны. Если ранее в дипломатических кругах обсуждалась возможность взаимных территориальных уступок, то теперь российские власти больше не рассматривают вариант возвращения отдельных оккупированных районов Сумской и Харьковской областей. По словам источников, Кремль планирует оставить эти территории под своим контролем в качестве буфера между Россией и Украиной.

"Путин намерен силой установить полный контроль над восточной частью Донецкой области и оставить за Россией районы Сумской и Харьковской областей вблизи государственной границы в качестве буферных зон", - сообщили собеседники Bloomberg.

По данным агентства, такое изменение позиции напрямую связано с изменением международной ситуации. Источники утверждают, что российское руководство восприняло последние заявления США как свидетельство фактического разрушения неформальных договоренностей, которых, по мнению Кремля, удалось достичь во время встречи диктатора и военного преступника Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Именно после этого Москва окончательно отказалась от каких-либо территориальных компромиссов.

Аляска / Инфографика: Главред

Собеседники Bloomberg отмечают, что российская сторона была убеждена в существовании определенного пакета договоренностей, хотя официальный Вашингтон неоднократно заявлял, что никакого мирного соглашения тогда не заключалось. Российские чиновники называли эти договоренности "соглашением в духе Анкориджа" и утверждали, что они предусматривали определенные взаимные шаги.

Собеседники агентства связывают нынешнюю более жесткую позицию Кремля не только с дипломатическими факторами, но и с развитием боевых действий. По их словам, значительное влияние на решение Москвы оказали украинские удары по российской территории, которые всё чаще наносят ощутимые экономические потери.

В частности, речь идет об атаках на Москву, российские нефтеперерабатывающие предприятия и другие объекты критической инфраструктуры. По информации Bloomberg, именно эти удары привели к дефициту топлива в России и стали одним из факторов пересмотра Кремлем своей стратегии.

Кроме того, дополнительным раздражителем для Москвы стала поддержка Дональдом Трампом законопроекта о новых санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов, что потенциально может существенно усилить экономическое давление на РФ.

"Кремль изменил позицию на фоне эскалации украинских ударов по территории России и после того, как Дональд Трамп поддержал новые санкционные механизмы против покупателей российской нефти и газа", - отмечают источники Bloomberg.

Особое внимание агентство уделяет военной ситуации на Донбассе. По словам собеседников Bloomberg, главной стратегической целью Кремля остается полное установление контроля над Донецкой областью, даже несмотря на то, что соответствующего результата российская армия не смогла достичь за более чем десять лет войны.

Особенно важным направлением боевых действий источники называют район Константиновки. Именно этот город считается ключевым логистическим узлом украинской обороны. В случае его захвата российские войска могли бы получить дополнительные возможности для наступления на Краматорск и Славянск, которые остаются основными украинскими опорными пунктами в Донецкой области.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

При этом Украина категорически не соглашается с требованием Москвы передать под ее контроль территории Донецкой области, которые в настоящее время остаются под контролем Сил обороны. Киев продолжает настаивать на ином подходе - прекращении боевых действий вдоль существующей линии фронта без новых территориальных уступок.

"Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет поставленной цели по захвату всей Донецкой области", - сообщили два источника, близкие к Кремлю.

По словам одного из собеседников агентства, Министерство обороны РФ убеждает военного преступника Владимира Путина, что способно завершить установление контроля над всей Донецкой областью уже к концу текущего года. В то же время даже внутри российских военных структур такую оценку поддерживают далеко не все.

Источник, близкий к Министерству обороны России, сообщил Bloomberg, что значительная часть военного командования считает такой график слишком оптимистичным. Внутри российской армии все чаще звучит мнение, что полный захват Донецкой области возможен не раньше 2027 года.

"Многие представители российских вооруженных сил убеждены, что завершить оккупацию Донецкой области до конца года нереально, а выполнить эту задачу удастся лишь в 2027 году", - сообщил источник, знакомый с оценками российского военного командования.

Как в Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о территориальных уступках

В Кремле категорически отвергли информацию Bloomberg о якобы новой переговорной позиции Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии российским пропагандистам, что такие материалы не стоит рассматривать как достоверный источник информации, поскольку они, по его словам, основываются исключительно на анонимных источниках и содержат предположения.

В то же время представитель Кремля не стал подробно анализировать содержание самой публикации, отметив лишь, что она не отражает официальную позицию российских властей.

"Такие публикации не следует воспринимать всерьёз, на них не стоит обращать особого внимания. Они, скорее, относятся преимущественно к разряду спекуляций", - заявил Дмитрий Песков.

Помимо критики материала Bloomberg, пресс-секретарь Кремля напомнил об условиях прекращения боевых действий, которые Владимир Путин озвучивал ещё два года назад во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России. По словам Пескова, с тех пор российская позиция якобы не претерпела никаких изменений, а все сформулированные тогда требования остаются в силе.

Он также подчеркнул, что Москва считает свои условия хорошо известными международному сообществу и украинскому руководству. По словам Пескова, Кремль продолжает настаивать на том, что именно решение Киева может стать предпосылкой для начала предметных переговоров.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

"Все эти условия действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в частности в Киеве. Мы неоднократно повторяли, что Киеву достаточно просто принять ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро прекратиться, чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам", - заявил Дмитрий Песков.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал утверждение Bloomberg о том, что Москва больше не планирует даже обсуждать возвращение каких-либо оккупированных территорий Украине. В то же время он фактически не стал прямо подтверждать или опровергать эти сообщения, объяснив это тем, что вопрос территориального урегулирования относится к категории тем, которые не могут быть предметом открытой дискуссии.

Песков подчеркнул, что любые нюансы возможных переговорных позиций не должны обсуждаться через публичные заявления или средства массовой информации. Именно поэтому он уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, действительно ли Кремль окончательно отказался от идеи возвращения каких-либо районов Сумской или Харьковской областей в случае будущего мирного соглашения.

"Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме", - заявил Дмитрий Песков.

Когда могут возобновиться переговоры между Россией и Украиной

Несмотря на регулярные заявления о готовности к дипломатическому урегулированию, Кремль признал, что в ближайшее время не видит предпосылок для возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Такую оценку Песков озвучил, комментируя информацию о готовности Турции и в дальнейшем выполнять роль посредника между сторонами.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва не фиксирует никаких признаков скорого возобновления переговорного процесса. Вместе с тем он подчеркнул, что Кремль формально не отказывается от дипломатического пути и продолжает заявлять об открытости к диалогу.

"Пока каких-либо скорых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость к этому пути", - заявил Дмитрий Песков.

О чём договорились Лавров и Рубио перед встречей в Маниле

На фоне дискуссий о возможном возобновлении дипломатического процесса министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке новой встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, переговоры были согласованы заранее и должны состояться в ближайшее время.

Российский министр уточнил, что встреча запланирована на первую половину дня 23 июля. Он не стал раскрывать всю повестку дня предстоящих переговоров, однако подтвердил, что стороны намерены обсудить ситуацию вокруг войны России против Украины и последние заявления американского руководства.

"Встреча с Рубио уже согласована", - сообщил Сергей Лавров.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что Кремль пока не считает американские предложения, озвученные после переговоров на Аляске, отозванными. По его словам, Москва исходит из того, что Вашингтон официально не отказался от своих инициатив, а потому российская сторона продолжает рассматривать их как действующую основу для дальнейших контактов.

Лавров также отметил, что в ходе переговоров с госсекретарем США намерен отдельно обсудить оценки Дональда Трампа относительно перспектив скорейшего завершения войны.

"Мы исходим из того, что, по крайней мере, пока американские коллеги не ответили нам отказом от своих предложений. А что касается прогноза президента Трампа о приближении урегулирования, я завтра поинтересуюсь об этом у Марко Рубио", - заявил Сергей Лавров.

Что заявил Рубио о диалоге с Москвой на фоне войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя предстоящие контакты с российской стороной, заявил, что война против Украины существенно затрудняет сотрудничество Вашингтона и Москвы в других сферах международной политики. В то же время он подчеркнул, что даже в нынешних условиях полное прекращение общения между двумя ядерными державами было бы безответственным.

"Соединенные Штаты остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны", - заявил Марко Рубио.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

Рубио также отметил, что наличие каналов связи между Москвой и Вашингтоном является вопросом международной стабильности. Он подчеркнул, что США и Россия остаются крупнейшими ядерными державами мира, а потому даже в условиях конфронтации должны поддерживать дипломатический диалог.

"Было бы безответственно и неразумно, если бы мы не общались. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством", - заявил госсекретарь США.

Когда, по словам Трампа, закончится война России против Украины

На фоне активизации переговорного канала президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что боевые действия в Украине прекратятся еще до окончания его текущего срока полномочий, который длится до января 2029 года. Американский лидер признал, что рассчитывал на более быстрое завершение конфликта, и рассказал о своих личных обращениях к главе Кремля.

"Я всегда говорю ему одно и то же. Я говорю: „Владимир, тебе пора остановиться. Пора этой войне закончиться"", - заявил Дональд Трамп, добавив, что убежден: Путин готов заключить соглашение в ближайшее время при условии взаимной готовности со стороны Киева.

Когда и на каких условиях возобновятся переговоры: оценка Офиса президента

Советник Офиса президента Сергей Лещенко считает, что нынешнее дипломатическое затишье носит временный характер, а Россия проявит реальную заинтересованность в переговорном процессе уже через два-три месяца. По его мнению, ключевым фактором станет завершение активной фазы российского наступления и сезонное ухудшение погодных условий на фронте, что существенно ограничит возможности для продвижения оккупационных войск.

В то же время Лещенко подчеркивает, что на позицию Кремля будет оказывать давление не только ситуация на поле боя, но и украинские "дальнобойные санкции" - системные удары по российским НПЗ, логистическим складам и "теневому флоту". Накопительный эффект от этих атак должен заставить российскую экономику и общество ощутить реальную цену продолжения войны, создав внутриполитическое давление на власть РФ.

Кроме того, по оценке советника ОП, российское наступление на Донбассе зашло в тупик, ведь темпы продвижения оккупантов остаются минимальными, а на отдельных участках Силы обороны переходят к контроперациям. Из-за этого Владимир Путин оказался в сложной ситуации, поскольку не способен выполнить обещания о захвате всей Донецкой области, которые ранее давались во время переговоров в Анкоридже.

"Путин хочет дальше продвигаться по донецкой земле, но у него ничего не получается: фронт то продвигается минимальными шагами, то отступает под давлением украинской контроперации. Это означает, что сейчас он вынужден продолжать лгать и говорить: "Вот-вот, сейчас, сейчас"", - подытожил Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Почему Трамп изменил риторику в отношении Украины

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг считает, что последние заявления Дональда Трампа свидетельствуют об определённом изменении его отношения к войне в Украине. Однако, по мнению эксперта, пока эти изменения остаются преимущественно на уровне публичной риторики и не сопровождаются конкретными политическими решениями.

"Если бы он дал добро на рассмотрение двух законопроектов в Сенате, если бы поддержал возобновление помощи Украине, а один из этих законопроектов как раз это и предусматривает, то это были бы шаги в абсолютно правильном направлении. Но пока он этого не делает", - отметил Игорь Айзенберг в эфире "Эспрессо".

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Исследователь объяснил такое противоречивое поведение личным восприятием Трампом баланса сил между Москвой и Киевом, отметив, что американский лидер традиционно ценит демонстрацию силы больше, чем любые дипломатические аргументы.

"Он видит, что Путин не так силен, как ему казалось. Зато Украина демонстрирует силу, а он любит силу. Я не могу сказать, что он стал сторонником Украины. Но то, что украинские удары вызывают у него уважение, - это факт. Это просто видно из того, что он говорит", - резюмировал Игорь Айзенберг.

Когда наступит развязка для Путина и российской системы власти

Главный редактор Sotnik-TV, журналист Александр Сотник убежден, что внутри России уже накапливаются процессы, которые вскоре приведут к масштабному внутреннему кризису. Среди главных катализаторов он называет угрозу банковского коллапса, дефицит топлива, рост социального недовольства и давление со стороны элит. По мнению публициста, именно сочетание экономического истощения и геополитической турбулентности может сделать 2026 год определяющим для Кремля.

"Дело идет к банковскому кризису, топливный кризис будет нарастать, энтропия будет усиливаться. По моим ощущениям, этот год должен стать последним. Очень надеюсь, что в 2026 году наступит развязка для Путина, Трампа и Нетаньяху. Но как будет на самом деле - никто не знает: помимо того, что человек внезапно смертен, существуют такие повороты судьбы, о которых мы даже не догадываемся", - отмечает он в интервью "Главред".

По мнению журналиста, потенциальное новое руководство РФ имело бы шанс занять сильную позицию на переговорах только в случае добровольного вывода войск к границам 1991 года ещё до того, как Силы обороны Украины военным путём освободят Крым. Если же Украина деоккупирует полуостров на поле боя, это станет психологическим рубежом и окончательно запустит процесс развала российской армии.

"Пока ВСУ не взяли Крым, им нужно устроить Владимиру Владимировичу пышные похороны и самим уйти с территории Украины к границам 1991 года. Самим! И это стало бы самым мощным рычагом на переговорах. Потому что если Крым будет освобожден Силами обороны, такой вариант уже не пройдет. У военных возникнет вопрос: "За что мы тогда на Донбассе кости ломаем?". Это станет дополнительным катализатором для ускорения поражения и развала российской армии", - подытожил Александр Сотник.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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