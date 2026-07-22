Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

Кратко:
- Украинский F-16 впервые сбил вражеский самолет
- Украина значительно усилила возможности ПВО и авиации
- Вероятно, речь идет об уничтоженном 8 июля российском Су-35
Украинский истребитель F-16 впервые одержал победу в воздушном бою, сбив российский самолет. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушаний в Сенате.
По словам Кейна, оборонные возможности Украины значительно укрепились благодаря поддержке международных партнеров, а Киев продолжает развивать собственный потенциал в сфере ПВО.
"Невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", - сказал Кейн.
Он отметил, что недавно состоялся первый воздушный бой, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель.
"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны", - подчеркнул он.
В то же время генерал не уточнил, какой именно российский самолет был уничтожен, а также не раскрыл дату, место и детали боя. Вероятно, речь идет о российском истребителе Су-35, который, по сообщениям, был уничтожен в результате действий украинских сил 8 июля.
Уничтожение российского Су-35 - что известно
Как сообщал Главред, на Курском направлении украинские военные сбили российский истребитель Су-35. Самолет был поражен 7 июня в ходе успешной операции Воздушных сил ВСУ.
Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что украинские военные сбили российский истребитель Су-35, повредили несколько военных вертолетов и нанесли удары по объектам военной логистики и аэродромам РФ. Зеленский подчеркнул, что такие потери ограничивают возможности России и усиливают давление на нее с целью завершения войны.
По данным военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, это стал первый случай, когда Су-35 проиграл воздушный бой западном истребителю. Успех обеспечили не только ракета F-16, но и шведская система дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, которая обнаружила российский самолет за сотни километров и передала координаты украинскому пилоту.
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Об источнике: Сенат США
Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально председателем Сената считается вице-президент США.
Сенат обладает рядом исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных должностных лиц.
Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле.
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