ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

Кратко:
- Украинские воины уничтожили российский самолет Су-35
- Вражеский самолет был сбит на Курском направлении
На Курском направлении в субботу, 7 июня, украинские военные сбили вражеский истребитель Су-35.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35", - говорится в сообщении.
Больше деталей в Воздушных силах пока не сообщали.
Уничтожение российских самолетов - последние новости
Как сообщал Главред, Генштаб назвал точное количество уничтоженных самолетов РФ во время спецоперации "Паутина". Дроны СБУ ударили по аэродромам в глубине РФ, нанеся наибольшие потери авиации РФ с начала полномасштабного вторжения.
Также сообщалось, что РФ экстренно прячет уцелевшие самолеты - аналитики заметили Ту-160 под крылышком у США. Спутниковые снимки 4 июня подтвердили присутствие Ту-160 на базе, где ранее таких самолетов не было.
Напомним, в СМИ отметили, что операция "Паутина" нанесла унизительный удар по РФ, но разгневала Трампа. Недовольство Зеленским у Трампа снова усилилось.
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Что известно о Су-35
Су-35 – советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в ДКБ Сухого как дальнейшее развитие Су-27. Генеральный конструктор Су-35 – Михаил Петрович Симонов. Первый полет совершен 28 июня 1988 г. (прототип Т-10М-1). Вылет первого серийного самолета произошел 1 апреля 1992 года.
В 2005 году решено возобновить разработку Су-35, обновленный истребитель получил индекс Су-35БМ, пишет Википедия.
Такие истребители используются Россией для обстрела украинской территории, в частности, ракетами Х-59М, Х-31, а также бомбами ФАБ и КАБ. Имеет боевую нагрузку в 8000 кг.
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