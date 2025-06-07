Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

Президент рассказал, чье оружие использовали в операции "Паутина"

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Зеленский раскрыл детали операции "Паутина" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Зеленский:

Использовалось исключительно украинское оружие

Водители фур не знали об участии в операции

Во время операции "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации использовалось исключительно украинское оружие. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в программе This Week на телеканале ABC News.

По словам президента, это было его желанием, чтобы во время атаки на российские аэродромы не использовали оборудование, предоставленное союзниками Украины.

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"Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким", - пояснил Зеленский.

Кроме того, по его словам, российские водители грузовиков, которые перевозили то, что впоследствии стало платформами для масштабной атаки дронов на российские самолёты, сделали это, не зная об участии в операции.

"Они ничего не знали", - сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, они просто выполняли свою работу. Зеленский пояснил, что водители не знали, что перевозимые ими мобильные домики и другие контейнеры были тайно оснащены дронами, которые впоследствии атаковали российские авиабазы.

Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - новости по теме

Как писал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в Генштабе ВСУ уточнили, что Россия потеряла 41 военный самолет в рамках масштабной специальной операции "Паутина", которую организовала Служба безопасности Украины. В это число входят как стратегические бомбардировщики, так и другие типы боевых воздушных судов.

Тем временем спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ "Паутина" - мощная атака украинских БПЛА на аэродромы стратегической авиации России 1 июня - повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.

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