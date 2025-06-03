Операция 'Паутина': Генштаб назвал точное количество уничтоженных самолетов РФ

Дроны СБУ ударили по аэродромам в глубине РФ, нанеся наибольшие потери авиации РФ с начала полномасштабного вторжения.

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Генштаб подтвердил уничтожение 41 самолета РФ от ударов СБУ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Во время спецоперации "Паутина" Украина ликвидировала 41 военный самолет РФ

Ранее сообщалось о 12 уничтоженных самолетах

Ликвидированы стратегические бомбардировщики и другие виды самолетов

Россия потеряла 41 военный самолет в рамках масштабной специальной операции "Паутина", которую организовала Служба безопасности Украины. В это число входят как стратегические бомбардировщики, так и другие типы боевых воздушных судов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе уточнили, что после тщательного анализа дополнительной информации, полученной из разных источников, и ее верификации, было подтверждено уничтожение 41 российского военного самолета. Среди пораженных самолетов - стратегические бомбардировщики, в частности те, которые Россия использовала для запуска крылатых ракет по территории Украины.

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Эти данные существенно превышают предыдущие цифры: утром Генштаб в ежедневной сводке сообщал об уничтожении 12 вражеских самолетов. Однако уже после обновления данных цифра российских потерь значительно возросла.

Операция "Паутина", организованная СБУ, стала одной из самых успешных по потерям авиации врага с начала полномасштабного вторжения России. В ходе этой операции украинские дроны атаковали российские военные аэродромы в глубине территории РФ, где базировались самолеты.

Спецоперация "Паутина" / Инфографика: Главред

Операция СБУ "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня Украина атаковала несколько российских авиабаз, в частности "Белая" в Иркутской области. Спутниковый снимок, обнародованный OSINT-аналитиком Крисом Биггерсом, показывает поражение как минимум четырех самолетов: трех Ту-95МС и одного Ту-22М3.

Спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой был поражен 41 российский стратегический самолет, готовилась более полутора лет под личным контролем президента Зеленского. Для атаки СБУ доставила в РФ FPV-дроны, спрятанные в деревянных домиках на грузовиках. В нужный момент дроны дистанционно запустили по авиабазам.

Уничтожены Ту-95, Ту-22М3, А-50 - ключевые самолеты стратегической авиации РФ. Стоимость одного дрона - до $600, самолетов - более $100 млн.

СБУ официально подтвердила свое участие в спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Убытки для врага оценили в 7 миллиардов долларов.

Как сообщал Главред, операция СБУ "Паутина" вызвала панику в Кремле, обнажив уязвимость стратегической авиации РФ с ядерным потенциалом. По данным Bloomberg, удары дронов глубоко в тылу уничтожили или повредили по меньшей мере 11 бомбардировщиков, включая Ту-95 и Ту-22. Несмотря на это, Кремль не планирует уменьшать интенсивность ударов по Украине.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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