Спецоперация "Паутина": СМИ узнали, кому СБУ докладывала о ее ходе в США

Министр обороны США еще не общался по поводу операции со своими украинскими коллегами.

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Пит Хэгсет во время "Паутины" был на военной базе США / коллаж: Главред, фото: defense.gov, t.me/SBUkr

Кратко:

Администрацию Трампа не предупреждали о "Паутине"

Пит Хэгсет во время "Паутины" был на военной базе США "Эндрюс"

Министру обороны США Питу Хэгсету регулярно поступала обновленная информация насчет украинской спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации. Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне 2 июня.

В ходе реализации спецоперации СБУ Хэгсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".

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По словам собеседников агентства, министр обороны США еще не общался по поводу операции со своими украинскими коллегами. В то же время журналисты подтвердили, что заранее администрацию президента США Дональда Трампа не предупреждали о планах Украины атаковать российские самолеты.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил в интервью CNN, что атака Украины продемонстрировала "уровень изящества, которого они не видели раньше".

Инфографика: Главред

Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.

Напомним, появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ после ударов. OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".

Также ранее сообщалось, что стало известно, сколько самолетов было уничтожено на аэродромах РФ во время спецоперации СБУ. Стратегическая авиация страны-агрессора России понесла серьезные потери благодаря мощной спецоперации СБУ.

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Что известно о Пите Хэгсете Питер Брайан Хэгсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия. Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Хэгсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Хэгсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Хэгсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

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