'Моссад' об операции СБУ в РФ: Зеленский доказал, что имеет козыри

Украинская операция против России - это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов, считают в "Моссад".

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В Моссад отреагировали на операцию СБУ "Паутина" / коллаж: Главред, фото: ОПУ, t.me/SBUkr

Кратко:

Операция "Паутина" - это сигнал тревоги в эру войны

Зеленский доказал, что имеет козыри

Израильская разведка "Моссад", которую считают одной из самых профессиональных и эффективных спецслужб в мире, прокомментировала спецоперацию СБУ по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков на пяти тыловых авиабазах.

Неофициальный аккаунт "Моссада" в социальной сети X опубликовал краткий комментарий относительно операции Службы безопасности Украины "Паутина".

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"Украинская операция против России - это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов. Кто-то сказал, что у Украины нет никаких карт. Он доказал, что это неправда", - отмечает "Моссад", публикуя фото президента Владимира Зеленского с карточными тузами с изображением российских стратегических бомбардировщиков.

Фото: x.com/MOSSADil

Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.

Напомним, появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ после ударов. OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".

Также ранее сообщалось, что стало известно, сколько самолетов было уничтожено на аэродромах РФ во время спецоперации СБУ. Стратегическая авиация страны-агрессора России понесла серьезные потери благодаря мощной спецоперации СБУ.

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Что такое Моссад Моссад - это израильская внешняя разведка. Ее задача - сбор разведывательной информации, проведение спецопераций за рубежом и борьба с терроризмом. Считается одной из самых эффективных спецслужб мира.

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