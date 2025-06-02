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Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации: сколько самолетов РФ уничтожено

Алёна Воронина
2 июня 2025, 12:26
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Зеленский лично контролировал ход спецоперации, говорит глава СБУ. Команда готовила спецоперацию "Паутина" более чем полтора года.
Удар по аэродромах в РФ, Василий Малюк
Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации против РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, СБУ

Основное из заявления главы СБУ Малюка:

  • Спецоперацию по удару дронами по 4 аэродромам РФ готовили 1,5 года
  • В результате успешно операции был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации
  • Глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности

Спецоперация в стране-агрессоре России, во время которой состоялся удар дронами по четырем военным аэродромам в тылу, где дислоцируется вражеская авиация, готовился полтора года.

В результате успешной спецоперации был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк.

видео дня

Малюк отметил, что эта операция является беспрецедентной и уникальной. В результате ударов беспилотниками был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую перед нами поставил президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", - подчеркнул Малюк.

Глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более полутора лет.

Во время операции дроны Службы безопасности Украины отработали цели сразу на четырех военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации, говорит Малюк.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности рф", - отметил глава СБУ.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

Как СБУ провели спецоперацию по уничтожению самолетов РФ

Такая операция была сверхсложной с логистической точки зрения, она происходила одновременно в трех часовых поясах, сказал Малюк.

Он рассказал, что сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а потом - мобильные деревянные домики. На территории РФ беспилотники были спрятаны под крыши домиков, которые разместили на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация рф, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько рф будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - подчеркнул Малюк.

Он поблагодарил всех сотрудников СБУ, которые принимали участие в спецоперации, и отметил, что все, кто участвовал в реализации таких действий, уже давно находятся в Украине.

Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.

Напомним, появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ после ударов. OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".

Также ранее сообщалось, что стало известно, сколько самолетов было уничтожено на аэродромах РФ во время спецоперации СБУ. Стратегическая авиация страны-агрессора России понесла серьезные потери благодаря мощной спецоперации СБУ.

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Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, глава Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

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