Уменьшится ли количество атак РФ по Украине после операции СБУ: в ISW удивили

Украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации может временно ограничить способность страны-агрессора России наносить удары по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, операция СБУ 1 июня была направлена против самолетов Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине, а также систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые Россия использует для идентификации украинских систем ПВО и координации наведения российских истребителей.

Отмечается, что украинские источники сообщили, что Россия все чаще использует самолеты Су, а не стратегические бомбардировщики, для запуска крылатых ракет.

"Россия, вероятно, обратилась к самолетам Су, чтобы не рисковать своими стратегическими бомбардировщиками, что говорит о том, что Россия обеспокоена своим ограниченным количеством стратегических бомбардировщиков", - отмечают аналитики.

В ISW также отметили, что сбитие российского самолета А-50 ранее временно ограничило действия российской авиации над Украиной.

"Украинская атака 1 июня заставит российских чиновников рассмотреть возможность перераспределения российских систем ПВО для охвата значительно более широкого диапазона территории и, возможно, развертывания мобильных групп ПВО, которые смогут быстрее реагировать на возможные аналогичные удары украинских беспилотников в будущем", - подытожили в Институте изучения войны.

Как сообщал Главред, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что спецоперация в стране-агрессоре России, в ходе которой состоялся удар дронами по четырем военным аэродромам в тылу, где дислоцируется вражеская авиация, готовился полтора года. В результате успешной спецоперации был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации.

Также уже опубликован первый спутниковый снимок, который иллюстрирует повреждения на авиабазе "Белая" Иркутской области России. Данный снимок демонстрирует поражение по меньшей мере четырех самолетов, которые дислоцировались во время атаки на территории авиабазы.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.