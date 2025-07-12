Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

Россияне почувствовали ответный удар за смерть ребенка.

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Военные не могли простить оккупантам убийство ни в чем не повинного ребенка / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, t.me/olexandrprokudin

Что сообщили в Генштабе:

Украинские военные отследили оккупантов, которые причастны к убийству мальчика с Херсонщины

Операторы БпЛА ликвидировали россиян, виновных в смерти ребенка

Украинские воины совершили акт мести российским оккупантам, которые убили годовалого ребенка в Херсонской области. Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины.

Там напомнили, что 9 июля всю Украину облетела трагическая история маленького Димы, который жил в селе Правдиное Белозерской общины Херсонской области. Оккупанты тогда ударили российским БпЛА "Молния" прямо по двору жилого дома. В результате атаки мальчик погиб, а его бабушка получила ранения.

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По состоянию на 12 июля у Сил обороны есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены.

"Направление запуска ударного дрона "Молния", который атаковал жилой дом в Правдином, было определено - район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани", - рассказали в Генштабе.

После отслеживания места пребывания оккупантов в окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов.

"В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось. Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть", - говорится в сообщении.

Ликвидация россиян украинскими силами - последние новости

Напомним, Главред писал о поражении командного пункта оккупантов на Покровском направлении вместе с ликвидацией офицеров, которые организовывали управление на одном из участков фронта.

Накануне в Сумской области Вооруженные силы Украины ликвидировали российского офицера - командира мотострелкового батальона 30-го мотострелкового полка майора Андрея "Артиста" Ярцева.

Ранее в рамках операции в Курской области РФ украинские военные ликвидировали майора Росгвардии, уроженца Северной Осетии Марата Тибилова с позывным "Талиб".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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