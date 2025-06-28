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В День Конституции над оккупированной Херсонщиной взвился флаг Украины - детали

Руслана Заклинская
28 июня 2025, 17:37
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Морпехи ВСУ установили украинские флаги над временно оккупированной Херсонщиной.
В День Конституции над оккупированной Херсонщиной взвился флаг Украины - детали
ВСУ передали мощный сигнал оккупантам на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • Над временно оккупированной частью Херсонщины подняли флаг Украины
  • Так морпехи поздравили оккупированную Херсонщину с Днем Конституции
  • Оккупантам "передали привет" и напомнили, что эта земля - украинская

В субботу, 28 июня, когда Украина отмечает День Конституции, над временно оккупированной частью Херсонской области появились два флага- государственный сине-желтый и боевой флаг 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина - единая. Суверенная. Непоколебимая. Наши пилоты передали привет оккупантам и напомнили: эта земля - украинская. Флаг Украины и флаг нашей бригады взвились над временно оккупированной территорией", - говорится в заявлении военных.

видео дня

На опубликованном видео видно, как беспилотник пролетает над одним из населенных пунктов на левом берегу Днепра и показывает два флага. Первым развевается государственный флаг Украины, вторым - флаг 34-й бригады с эмблемой морской пехоты.

Место акции не раскрывается, но судя по кадрам, речь идет о селе или небольшом городке на левом берегу Херсонщины, которая оккупирована с весны 2022 года.

Смотрите видео - флаг Украины подняли на оккупированной территории Херсонщины:

Флаг Украины на оккупированных территориях - новости по теме

Напомним, в апреле 2024 года украинские военные из 124-й отдельной бригады теробороны установили флаг Украины на оккупированном левобережье Днепра в Херсонской области. Флаг доставили два дрона DJI Mavic 3 с помощью магнита.

Также 23 августа, в День флага Украины, бойцы 124-й бригады теробороны ВСУ установили государственный флаг в центре временно оккупированных Олешек с помощью дрона.

Как сообщал Главред, 18 ноября 2024 года во временно оккупированном Крыму активисты движения сопротивления "Желтая лента" подняли украинский государственный флаг на самой высокой точке Байдарской яйлы - скале Ильяс-Кая под Севастополем. В своем Telegram-канале они назвали это очередным доказательством несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации.

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34-я отдельная бригада береговой обороны

34-я отдельная бригада береговой обороны - военное соединение Морской пехоты Украины.

В 2018 году была создана 124-я отдельная бригада территориальной обороны как кадровое соединение. После российского вторжения 2022 года отмобилизована, подразделения бригады вели бои в Херсонской области: за город Херсон, Антоновский мост. В 2023-2024 годах вела бои за Крынки, пишет Википедия.

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