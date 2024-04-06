Флаг Украины взвился на оккупированной части Херсонщины: в ВСУ показали видео

Украинские военные установили флаг Украины на оккупированном левобережье Днепра. Флаг на оккупированной территории Херсонской области разместил экипаж БПЛА одного из подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба бригады.
"Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также и наглядно", - отметили военные в сообщении.
Украинский флаг размесили два беспилотника "DJI Mavic 3" с помощью магнита. Управляли дронами пилоты с позывными "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират".
Смотрите видео - флаг Украины подняли на оккупированной территории Херсонщины:
Украинский флаг на оккупированных территориях - подробности
Напомним, 30 марта военные из бригады "Стальной кордон" Пограничной службы подняли флаг Украины в трех населенных пунктах Харьковской области возле границы с РФ. Защитники вошли в населенные пункты Шабельное, Песчаное и Дегтярное, расположенные в "серой зоне".
Также 23 февраля бойцы из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского установили новый флаг Украины в Крынках Херсонской области. Российские захватчики также неудачно попытались установить флаг РФ в этом районе.
Как ранее сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины усилили плацдарм в Крынках, где морская пехота установила еще один флаг Украины. Бойцы из 35-й отдельной морской пехотной бригады продемонстрировали высокую эффективность в действиях.
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