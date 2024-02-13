ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках: морпехи подняли еще один флаг Украины

Удачными действиями отличились бойцы морской пехоты из 35-ой отдельной бригады.

https://glavred.info/ukraine/vsu-ukreplyayut-placdarm-v-krynkah-morpehi-podnyali-eshche-odin-flag-ukrainy-10541399.html Ссылка скопирована

ВСУ ведут бои за Крынкии / Коллаж: Главред, Фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, скриншот

В Крынках Херсонской области, на левом берегу Днепра, бойцы ВСУ подняли еще один флаг Украины.

Государственный флаг Украины в Крынках поднят на одном из самых высоких объектов - водонапорной башне. Об этом сообщает ресурс DeepStateUA.

При этом уточняется, что удачными действиями отличились бойцы морской пехоты из 35-ой отдельной бригады. Кадры с поднятием нового флага Украины в Крынках говорят о расширении плацдарма в этом населенном пункте.

видео дня

"Напоминаем, что бои продолжаются и до освобождения еще много работы. Бойцы напоминают, что Херсонщина – это Украина", - пишут авторы сообщения.

Добавим, что также публикуется видео, на котором запечатлен поднятый флаг Украины в Крынках.

Смотрите видео - в Крынках подняли флаг Украины:

/ Скриншот

Ситуация на Левобережье

Ранее сообщалось о том, что оккупанты пытались вернуть позиции в Крынках. Российские войска не могут реализовать свои планы из-за постоянной работы украинских беспилотников.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, что происходит на фронте. Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают мероприятия по удержанию позиций на левом берегу Днепра.

Как сообщалось ранее, РФ понесла колоссальные потери техники возле Крынок. Оккупационной армии России для эвакуации своей поврежденной техники под Крынками Херсонской области выделили 17-й танковый полк. Это свидетельствует об интенсивности российских потерь.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.