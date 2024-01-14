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РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

Юлия Закрепа
14 января 2024, 15:29
Эта эвакуация включает как обычные ремонтные и эвакуационные подразделения, так и 2-й танковый батальон полка.
РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации
ВСУ уничтожила много техники оккупантов / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Оккупационной армии России для эвакуации своей поврежденной техники под крынками Херсонской области выделили 17-й танковый полк. Это свидетельствует об интенсивности российских потерь.

По данным издания Forbes, в середине 2023 года Кремль сформировал новую полевую армию вокруг 70-й механизированной дивизии, объединив три механизированных полка - 24-й, 26-й и 28-й - с артиллерийской бригадой и 17-м танковым полком.

Уже в сентябре новосформированная 18-я общевойсковая армия передислоцировалась на левый берег Днепра в Херсонской области, где столкнулась с 35-й бригадой морской пехоты Украины, которая переправилась через Днепр и закрепилась на плацдарме в Крынках на украинском берегу.

видео дня

Сейчас 17-й танковый полк РФ отвечает за эвакуацию десятков единиц техники, потерянной россиянами во время неудачных попыток выбить украинских морских пехотинцев из Крынок на Херсонщине.

"17-й танковый полк 70-й мотострелковой дивизии уже две недели пытается эвакуировать поврежденную и неподвижную бронетехнику из активной зоны боевых действий в районе Крынок", - отмечает Украинский центр оборонных стратегий.

Эта эвакуация включает как обычные ремонтные и эвакуационные подразделения, так и 2-й танковый батальон полка.

"То, что целый танковый полк с потенциально десятками танков T-90, посвященный задачам эвакуации, говорит об интенсивности российских потерь вокруг Крынок", - пишет издание.

За три месяца неудачных контратак через украинские зоны уничтожения дронов и артиллерии, а также через мины, которые дроны сбрасывают ночью, 18-я общевойсковая армия и другие формирования на Херсонщине потеряли по меньшей мере 163 единицы техники. Украинские силы потеряли лишь 33 единицы техники, в основном на правом берегу Днепра.

"Не все потери являются полным списанием... Если россиянам удастся восстановить огромные корабли и отправить их на ремонтные предприятия. Тщательность, с которой украинские бригады восстанавливают собственные поврежденные машины, объясняет, почему, например, почти все украинские 21 Leopard 2A6 немецкого производства получили повреждения, но, возможно, половина из них все еще в строю", - пишут журналисты.

Напомним, что Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок. Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на Левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. При этом российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать позиции ВСУ.

На Херсонщине враг атакует "мясными штурмами". За сутки украинским военным удалось отбить 13 вражеских атак, в результате чего россияне понесли потери и отступили на позиции, с которых пришли.

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война в Украине ВСУ новости Херсона
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