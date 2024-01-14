Российскому населению трудно получить доступ к больничным услугам по всей стране.

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В России проблемы с системой здравоохранения / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада

В отчете Минобороны Британии сообщили, что российское население, вероятнее всего, испытывает на себе влияние войны РФ в Украине на здравоохранение в России.

Российские СМИ сообщают, что населению трудно получить доступ к больничным услугам по всей стране. Также сообщается о дефиците медицинских препаратов, в том числе антибиотиков широкого спектра действия, передает разведка Минобороны Британии.

По словам британских обозревателей, война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных.

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Правительство России также вынуждено сокращать штат гражданских медицинских учреждений по всей стране из-за нехватки медицинского персонала и финансовых трудностей.

Напомним, что в России истерят из-за перспектив создания армии ЕС. Пресс-атташе МИД России Мария Захарова снова устроила истерику. На этот раз скандальной российской чиновнице не понравилась идея Италии создать единую европейскую армию.

Россия готовит новое наступление под Харьковом. Сухопутное наступление может начаться уже 15 января. И российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, считают в разведке.

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