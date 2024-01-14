'Стянули 10 тысяч россиян': оккупанты хотят выбить ВСУ с плацдарма в Крынках

В районе крынок Херсонской области сконцентрировано около 10 тысяч россиян, сообщила Гуменюк.

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Оккупанты наступают в районе крынок / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты сосредоточились на крынках Херсонской области и пытаются выбить оттуда украинские силы.

"Там продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион", - отметила пресс-секретарь в эфире телемарафона "Єдині новини".

Гуменюк добавила, что в районе крынок Херсонской области сконцентрировано около 10 тысяч россиян. Военные призывают местных жителей выехать из зоны активных боевых действий.

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Ситуация на Херсонщине: что известно

Напомним, что на Левобережье Херсонщины оккупанты стягивают пехотинцев и десантников. Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

Гуменюк рассказала о ситуации возле крынок. Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на Левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. При этом российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать позиции ВСУ.

На Херсонщине враг атакует "мясными штурмами". За сутки украинским военным удалось отбить 13 вражеских атак, в результате чего россияне понесли потери и отступили на позиции, с которых пришли.

На Левобережье Херсонщины РФ пытается выбить ВСУ и нарывается на удары. Российские оккупационные войска провели 23 безуспешных атаки позиций ВСУ - враг понес значительные потери, сказали в Генеральном штабе.

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