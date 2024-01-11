ВСУ удалось расширить плацдарм: Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок

Оккупанты несут большие потери в живой силе и технике. Но отступая назад, враг готовит новые штурмы.

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Российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать украинские позиции / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, deepstatemap

Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. При этом российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать позиции ВСУ. Только за сутки 10 января защитники Украины отбили более десяти вражеских штурмов. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, при таких погодных условиях, а также учитывая соотношение сил и средств, работа по расширению плацдарма крайне тяжелая.

"Сложная логистика, есть сложности с использованием определенной техники. Но удерживать позиции получается и продолжать работу по расширению плацдарма несмотря на то, что враг снова возобновил штурмовые действия. За прошедшие сутки их было около 11, и все они были безуспешными", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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Российская армия несет большие потери и даже пытается штурмовать позиции ВСУ без применения техники. Потом враг отступает на свои позиции и продолжает готовить новые штурмы.

"За прошедшие сутки у нас уже есть подтверждение, что враг потерял 18 оккупантов, три лодки, которыми они пытались маневрировать, две пушки. Продолжаем уничтожать минометные расчеты, а также отминусовали три пункта поставки. Имея каждый день такие потери, враг возвращается на свои позиции и готовит новые штурмы", – отметила Гуменюк.

Ситуация на Херсонщине

8 января сообщалось, что российские оккупанты пытаются выбить защитников Украины с левобережья Херсонской области. Сначала для этого они активизировали штурмовые действия на суше и использовали небольшие пешие группы, которые действовали при поддержке бронетехники. Но захватчики понесли существенные потери в бронетехнике, после чего активизировали свою авиацию на левобережье Херсонщины.

Украинские военные могут не удержать позиции на левом берегу Херсонской области. Этот плацдарм простреливается оккупантами. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению. Украинские атаки на Крым показывают, что страна-агрессор Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО.

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