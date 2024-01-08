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ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению: в Welt назвали важное условие

Анна Ярославская
8 января 2024, 08:39
Украинские атаки на Крым показывают, что страна-агрессор Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО.
F-16, ВСУ
После получения F-16 ВСУ смогут пойти на прорыв / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, УНИАН

Норвегия передаст Украине истребители F-16 в ближайшие несколько месяцев. После этого ВСУ снова могут перейти от обороны к наступлению. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Журналисты отмечают, что от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до оккупированного Крыма всего около 60 километров.

Для российских захватчиков полуостров должен был стать районом отступления и ударной площадкой, где они могли бы беспрепятственно действовать вдали от линии фронта. Однако делать это оккупантам становится сложнее из-за атак Сил обороны Украины.

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Издание пишет, что за последние шесть месяцев ВСУ усилили атаки на Крым. Российский Черноморский флот потерял несколько своих кораблей и даже штаб в Севастополе. Одной из основных причин растущего успеха украинских контрударов, вероятно, стало уничтожение вражеских радиолокационных систем и позиций ПВО в Крыму еще в сентябре 2023 года.

Издание Welt также отмечает, что украинские атаки, которые произошли в течение последних нескольких дней показывают, что Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО.

"Либо это связано с некомпетентностью армейского руководства, либо у России нет достаточно мощных систем ПВО для размещения на полуострове", - пишет автор статьи.

Атаки ВСУ на Крым

Защитникам Украины удается поражать намеченные цели во временно оккупированном Крыму ракетами и дронами, обходя российскую противовоздушную оборону.

6 января ВСУ нанесли удар по аэродрому Саки. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Также 6 января сообщалось, что ВСУ в Евпатории разбили пункт ПВО всего Крыма.

5 января аредставитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что ВСУ уничтожают в Крыму системы ПВО, логистику, военную инфраструктуру врага.

По данным росСМИ, в результате ракетного удара по военным объектам российских оккупантов в Крыму уничтожены 23 военных РФ, а также взорваны вражеские системы ПВО и РЭБ.

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