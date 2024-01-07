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Украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО – ISW

Алёна Воронина
7 января 2024, 08:50
Украинским военным уже удалось поразить ряд объектов в оккупированном Крыму, обойдя российскую противовоздушную оборону.
Крым, удары по оккупантам в Крыму
Украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Крымский ветер и Николай Олещук, скрин

Защитникам Украины удается поражать намеченные цели во временно оккупированном Крыму ракетами и дронами, обходя российскую противовоздушную оборону.

Украинские войска проводят многодневную кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму и уже успешно поразили несколько целей на полуострове. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW в своем отчете напомнили, что, как утверждают российские источники, украинские военные в ночь с 5 на 6 января нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в Саках на оккупированном полуострове. Удар был нанесен четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Также в Минобороны страны-агрессора России отмечали, якобы в эту же самую ночь российские оккупанты уничтожили пять украинских дронов и четыре ракеты над Черным морем и Крымом. Также захватчики говорили, якобы смогли уничтожить шесть украинских ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря 6 января.

В Институте изучения войны напомнили, что командующий Военно-воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук после таких ударов поблагодарил украинских пилотов за успешное поражение целей на аэродроме Саки. Однако он не уточнил, о каких именно ударах идет речь – 4, 5 или 6 января.

Кроме этого, украинские официальные лица и источники сообщали, что защитники Украины также ударили по радиолокационной системе противовоздушной обороны и центру связи в Евпатории, который был ответственен за координацию операций российской ПВО в оккупированном Крыму. Также в промежуток времени начиная с 4 января был нанесен удар по складам боеприпасов вблизи Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российскому командному пункту под Севастополем.

Аналитики ISW подытожили: сообщения Украины и страны-агрессора России указывают на то, что украинские ракеты и дроны проникают сквозь российскую систему ПВО во временно оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели.

Взрывы в Крыму

Утром 6 января сообщалось, что ВСУ ударили по аэродрому Саки. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Также 6 января сообщалось, что ВСУ в Евпатории разбили пункт ПВО всего Крыма. Силы обороны Украины в оккупированной Евпатории поразили два важных военных объекта российских захватчиков, рассказали представители партизанского движения Атеш.

После этого в ВСУ назвали цель удара по управлению РФ под Севастополем. Силы обороны Украины ударили по пункту управления российских захватчиков под оккупированным Севастополем, чтобы лишить врага связи на южном направлении фронта. Пусть противник понервничает, заявила представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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война в Украине вторжение России новости Крыма
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