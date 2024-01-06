"Пусть нервничают": в ВСУ назвали цель удара по управлению РФ под Севастополем

В результате работы ВСУ враг должен терять управление своими оккупационными войсками, сказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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ВСУ пытаются лишить российских оккупантов связи на юге - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Силы обороны Украины ударили по пункту управления российских захватчиков под оккупированным Севастополем, чтобы лишить врага связи на южном направлении фронта. Пусть противник понервничает. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ били по оккупантам под Севастополем, чтобы нарушить их связь на южном фронте.

"Наша боевая работа базируется как раз на том, чтобы действовать по конкретным точкам и вычисляемым объектам с учетом того, что враг может скрываться за мирным населением. Поэтому будем надеяться, что разведданные нам позволят сделать объемные выводы, чтобы убедиться, что враг теряет управление войсками в результате нашей работе", - объяснила Гуменюк. видео дня

По ее словам, пока доподлинно неизвестно, был ли поражен командный пункт соединения войск РФ. Сведения уточняются.

"Но цель была именно такова: лишить южного направления, в частности, управления. А связь - это нервы военной операции, поэтому пусть нервничают", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Взрывы в Крыму

В Евпатории и Севастополе 4 января прогремели взрывы. Российские захватчики перекрывали Крымский мост. Одна из украинских ракет ударила по командному пункту связи в Юхариной балке в Севастополе.

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по командному пункту войск России в Севастополе. Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил участников операции за успешную работу.

Спустя время появились новые детали удара ВСУ по Крыму. Представитель украинских войск Наталья Гуменюк сообщила о серьезном повреждении системы защиты на Крымском полуострове. Оккупанты вынуждены ее переформатировать.

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