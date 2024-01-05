Система защиты РФ серьезно пострадала: новые детали ракетного удара ВСУ по Крыму

Российские оккупанты снова вынуждены серьезно переформатировать систему своей защиты.

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Взрывы в Крыму прогремели 4 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Крымский ветер

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки на российские военные объекты во временно оккупированном Крыму 4 января.

По ее словам, был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты. Силы обороны Украины работали и по направлению новой дислокации "Шахедов" на полуострове.

"Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на крымском полуострове", - сказала Гуменюк в эфире Суспільне Спротив.

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Гуменюк добавила, что оккупанты снова вынуждены серьезно переформатировать систему своей защиты.

Недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "Шахедов". Если раньше они использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько предыдущих мощных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.

"Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы враг не чувствовал себя так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым – это Украина, и мы за нее боремся", – заявила она.

Взрывы в Крыму

4 января в Евпатории и Севастополе прогремели мощные взрывы. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

Одна из украинских ракет попала в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе.

СтратКом ВСУ подтвердил поражение командного пункта в Севастополе, а командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, за "безупречную боевую работу".

Военно-партизанское движение "Атеш" сообщило, что по наводке партизан также был нанесен удар по воинской части оккупантов в Евпатории, куда переместили системы РЛС.

Минобороны РФ 4 января отчитывалось о том, что в Крыму якобы были сбиты 10 ракет и один беспилотник над Черным морем, а в ночь на 5 января – еще 36 БпЛА над полуостровом.

5 января аредставитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что ВСУ уничтожают в Крыму системы ПВО, логистику, военную инфраструктуру врага.

По данным росСМИ, в результате ракетного удара по военным объектам российских оккупантов в Крыму уничтожены 23 военных РФ, а также взорваны вражеские системы ПВО и РЭБ.

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