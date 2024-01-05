'Самая масштабная атака на Крым': Братчук раскрыл, какие военные объекты были поражены

Россияне сказали, что произошла наиболее массированная атака на Крым со времен начала полномасштабного вторжения.

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ВСУ атаковали Крым / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что ВСУ уничтожают во временно оккупированном Крыму системы ПВО, логистику, военную инфраструктуру врага

"Вчера в Крыму был поражен командный пункт врага. Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности. Но то, что в этом командном пункте было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии, то это действительно. Что касается Уютного, то туда ехало много скорых. Были попадания в воинскую часть российской оккупационной армии, где обеспечивали связь для систем ПВО. Это та работа, которая происходит постоянно. Действительно было очень громко. Громко будет и дальше", - подчеркнул Братчук в эфире телеканала "Еспресо".

По словам представителя Украинской добровольческой армии Юг, россияне сказали, что произошла наиболее массированная атака на Крым со времен начала полномасштабного вторжения.

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"Продолжается плановая работа ВСУ, а именно демилитаризация временно оккупированного Крыма. Уничтожаются именно системы ПВО, выбивается логистика и инфраструктура, которая влияет на работу оккупационных властей и деятельность оккупационной армии на территории Крыма и наших южных направлений", - отметил Братчук.

Напомним, что оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку в Крыму. Над полуостровом виднеется не один столб дыма. На видео крымчанин говорит, что одну ракету российской ПВО удалось перехватить, а вторая якобы попала по воинской части оккупантов.

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями. Линии января 2022 года дают основания предположить, что Россия удержит Крым. Однако если Украина освободит полуостров вместе с оккупированными линиями на юге, то исчезнет непосредственная угроза для Херсона.

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