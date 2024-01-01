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ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

Юлия Закрепа
1 января 2024, 13:13
Мариуполь остался бы единственным крупным прифронтовым городом на юге Украины.
ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну
Каким будет освобождение Крыма / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

В отчете аналитиков американского Института изучения войны сообщили, что цена и вызовы для украинской обороны резко изменятся в зависимости от того, вернется ли Крым под контроль Украины, останется ли в руках России.

Линии января 2022 года дают основания предположить, что Россия удержит Крым. Однако если Украина освободит полуостров вместе с оккупированными линиями на юге, то исчезнет непосредственная угроза для Херсона, Николаева и Одессы, а также резко уменьшится угроза для Мелитополя, передает ISW.

В таком случае Мариуполь остался бы единственным крупным прифронтовым городом на юге Украины. Это резко сократило бы территорию ограниченной глубины обороны и потребовало бы высокого уровня подготовленных и частично или полностью мобилизованных украинских сил для защиты.

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По оценкам аналитиков, освобождение Крыма также существенно устраняет угрозу российских десантных операций против юго-западного побережья Украины и ракетную угрозу со стороны РФ для кораблей, пытающихся пройти через западную часть Черного моря.

Напомним, что ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра. Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Россия стянула 19 тысяч оккупантов на границе с Украиной. Кроме военных объектов, целью оккупантов является разрушение энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры. Россияне бьют по жилым кварталам, больницам, школам.

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война в Украине ВСУ новости Крыма
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