В ВСУ раскрыли, является ли массированный удар по Украине местью за 'Новочеркасск'

Сегодня ночью враг атаковал "Шахедами" прифронтовую зону, заявил Игнат.

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Игнат рассказал об атаке РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, скриншот: видео

Представитель Воздушных сил Юрий Игнатий заявил, что вчерашний массированный удар по Украине со стороны российских террористов не был местью за уничтоженный "Новочеркасск". Удары планируют по приоритетности.

"Понимаете, какая может быть месть? У нас война фактически два года скоро. Наша цель - уничтожать их, а их цель - уничтожать нас, как государство в целом. Удары планируются в соответствии со стратегическими и тактическими целями. Они планировали в любом случае, был бы там тот корабль уничтожен, или нет. Они бы отстали от нас? Я думаю, что нет", - отметил он в телемарафоне "Єдині новини".

Игнат подчеркнул, что удары прописаны соответственно по приоритетности. Например, сегодня ночью враг атаковал "Шахедами" прифронтовую зону, несмотря на то, что беспилотники способны "достать" в западные области. Большинство БпЛА летели в направлении Херсонской области.

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"Мы понимаем, что враг меняет приоритеты своих целей. Должны усиливаться и готовиться к различным вызовам", - резюмировал представитель Воздушных сил.

Ракетный обстрел Украины 29 декабря

Напомним, что 29 декабря в воздушных силах предупредили об угрозе баллистики. РФ бьет ракетами, в Харькове и Днепре - взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обстреливали двумя видами ракет - С-300 и Х-22. известно о по меньшей мере 8 "прилетах".

Русские били с 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров. Мишенью оккупантов России была вся Украина-сначала они провели разведку дронами, а затем нанесли ракетные удары, сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Оккупанты ударили по роддому в Днепре и станции метро в Киеве. Оккупанты атаковали города Украины баллистикой, крылатыми ракетами и С-300, дронами и ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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