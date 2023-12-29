ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

Мишенью оккупантов России была вся Украина – сначала они провели разведку дронами, а затем нанесли ракетные удары, сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Мишенью атак российских оккупантов была вся Украина - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, МВД

Оккупационные войска агрессора России во время утренней атаки на Украину 29 декабря применили множество различных типов ракет, кроме Кинжалов. Враг поднимал в воздух 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95, мишенью была вся страна. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские войска применили ракеты и Шахеды. В ход пошли различные средства воздушного нападения, кроме Калибров.

"Фактически летело все"

"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - отметил Игнат. видео дня

Также он добавил, что оккупанты поднимали в воздух около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и применили их в ходе атак.

"По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Собственно мы видим, что действительно мощный удар нанес враг. Есть сбития. К сожалению, есть и пострадавшие", - добавил спикер Воздушных сил.

Кроме того, он уточнил, что мишенью захватчиков была вся Украина.

"Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах (красное - вражеские цели) очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага - по всем областям, по всем направлениям", - резюмировал Юрий Игнат и подчеркнул, что сначала враг запустил дроны, чтобы провести разведку, а потом ударил ракетами.

Массированная ракетная атака на Украину 29 декабря

Войска России атаковали ракетами Украину в пятницу утром, 29 декабря. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В Харькове, Киеве, Днепре и других городах и областях прогремели взрывы.

В результате прилета по Днепру есть раненые и погибшие. В городе после атаки российских оккупантов поврежден роддом. Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета, сообщил градоначальник Игорь Терехов. По его словам, вражеские силы попали в объекты гражданской инфраструктуры – школу, больницу и жилые дома. Есть пострадавшие, погиб мужчина.

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