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Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддому

Алексей Тесля
29 декабря 2023, 09:26обновлено 29 декабря, 10:32
В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали роддом и больница.
Днепр
РФ нанесла ракетный удар по Днепру / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В результате массированного ракетного удара РФ в Днепре есть погибшие и пострадавшие.

"Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - сообщил мэр города Борис Филатов.

Кроме того, в городе поврежден роддом в ходе массированной атаки российских оккупантов.

видео дня

По данным "Суспільного", в результате ракетного удара в Днепре поврежден роддом. В частности, в здании медучреждения выбиты окна.

В Сети также опубликовали кадры горящего здания медучреждения в Днепре после попадпния российской ракеты.

В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали роддом и больница. Об этом сообщают местные жители в Сети.

"Родильного нет вообще. Нет роддома", – говорят очевидцы на видео.

По предварительной информации, здание изуродовало обломками ракеты, там возник пожар, при єтом в здании выбило окна. Информации о погибших и пострадавших в роддоме пока не поступало.

  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия ракетного удара по Днепру
    Последствия ракетного удара по Днепру Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в результате ракетной атаки России на Украину утром 29 декабря по предварительным данным пострадали около полутора десятков человек, четыре человека погибли, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть пострадавшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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