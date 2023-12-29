В Днепре в течение часа гремели взрывы: горит торговый центр - СМИ

Официальной информации пока нет. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал соблюдать информационную тишину относительно ситуации в Днепре.

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РФ нанесла ракетный удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/alarmukraine

Во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря в Днепре прогремела серия взрывов. Громко было в течение часа.

Как сообщает Суспільне, в Днепре горит один из торговых центров. Судя по кадрам, которые публикуются в Сети, есть пострадавшие.

Официальной информации пока нет.

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Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал соблюдать информационную тишину относительно ситуации в Днепре.

"Официальная информация о взрывах – после отбоя воздушной тревоги", - написал он в Telegram.

Обновлено. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

"Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГосЧС под руководством ВГА. Простите, но подробностей не будет, потому что, как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую к заявлениям руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", - написал он в Facebook.

Как сообщал Главред, в Киеве также гремели мощные взрывы. Работали силы ПВО. Зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Известно о пяти пострадавших.

Напомним, утром 29 декабря вся Украина "покраснела" из-за ракетной атаки российских оккупантов. Взрывы прогремели в Харькове и Днепре, а также в других городах. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

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