РФ готовит массированный ракетный удар: названы вероятные сроки новых обстрелов

С сентября РФ выпустила по Украине ориентировочно 1500 "Шахедов", напомнил Иван Киричевский.

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Иван Киричевский предупредил о новых обстрелах РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook И.Киричевского, defence-ua.com

Российские оккупанты сделали ставку на дроны-камикадзе как инструмент истощения системы ПВО Украины, заявил военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

"Когда россияне решат, что они уже достигли достаточной степени истощения нашей инфраструктуры с помощью дронов, то могут и пойти на кампанию ударов дальнобойными крылатыми ракетами, чтобы в сжатые сроки получить стратегический результат с влиянием на весь дальнейший ход войны", - пишет он в Facebook.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что крылатые ракеты РФ являются стратегическим оружием, потому что предназначены для применения в ограниченном количестве случаев, которые действительно могут дать стратегический эффект.

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"Но когда может наступить тот период, когда россияне решат "пора" – вопрос хороший, потому что это может занять и несколько месяцев, и несколько недель. Без привязки к времени года и климатическому сезону", - уточнил он.

Военный эксперт отметил, что "Шахеды" можно характеризовать как массовое и "допороговое" оружие, потому что россиянам на такие дроны не надо ставить бортовые компьютеры, соответственно для их сборки надо меньше электроники.

Он также обратил внимание на то, что за сентябрь – начало декабря 2023 года, россияне выпустили ориентировочно 1500 "Шахедов", при этом это уже даже не является предметом обсуждения для СМИ.

"Отдельную проблему создают постоянные пуски россиянами ракет типа Х-59 с самолетов тактической авиации по объектам по линии фронта, минимум 1 или же несколько в сутки", - отметил он.

Эксперт пояснил, что ракеты Х-59МК2 представляют собой достаточно мощное оружие: при относительно малой длине корпуса в 4,2 метра и геометрии для снижения радиолокационной заметности оно имеет боевую часть массой 310 килограммов и может бить на 280 километров.

"Словом, не менее мощное, чем стратегические Х-101 и "Калибр", а сбивать сложнее. Это не считая того, что россияне в отдельные дни вышли на цифру более чем в 100 сброшенных крылатых бомб с модулями УМПК в сутки, как инструмент фронтовой авиации. Похоже, все возможные ресурсы Россия сосредоточила именно на том, чтобы и дальше поддерживать на нужном уровне боеспособность своей группировки в 400 самолетов и вертолетов, привлеченных для войны против Украины. Которая, по всем расчетам, должна была бы давно "посыпаться" в техническом плане", - добавил Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ранее в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны. Российские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство Украины с юга, рассказал Юрий Игнат.

Ранее сообщалось о том, что ночью с 11 на 12 декабря российские войска совершили атаку на территорию Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 9 из 15 беспилотников.

По данным военных, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе из оккупированного Крыма. На этот раз пуски были осуществлены из района Балаклавы.

Как известно, 11 декабря оккупанты совершили атаку на Украину дронами и баллистическими ракетами. Все цели врага были уничтожены с помощью ПВО. Беспилотники "Shahed" запустили из оккупированного Крыма, из районов Чауда и Бельбек. Зафиксировано 18 выпусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

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