РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

РФ запустила беспилотники типа "Shahed" из оккупированного Крыма, а ракеты - из Брянской области России.

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Прошлой ночью были уничтожены 18 ударных БПЛА и 8 баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ua.depositphotos.com

В ночь на 11 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ запустила беспилотники типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек.

Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

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"Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области России", - говорится в сообщении.

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов удалось сбить / t.me/kpszsu

Взрывы в Киеве 8 декабря - что известно

Около четырех утра 11 декабря в Киеве прозвучали около 10 взрывов, была объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что российские оккупанты попытались нанести по Киеву ракетный удар по такому же сценарию, как и месяц назад - по столице была выпущена баллистика.

В результате работы ПВО произошло падение обломков в Дарницком районе. Есть пострадавшие, им на месте была оказана медицинская помощь.

Травмы получили четверо жителей Бортничей.

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