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Ночная атака дронов: на Винничине прогремел взрыв

Анна Ярославская
5 декабря 2023, 06:44
Воздушные силы ВСУ предупреждали о двух группах ударных беспилотников в Винницкой области.
Дрон, взрыв
Ночью в Винницкой области прогремел взрыв/ Коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

В ночь на 5 декабря в Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе.

"В Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников", - говорится в сообщении Суспільного.

Воздушные силы предупреждали о двух группах ударных беспилотников в Винницкой области. В ведомстве отметили, что первая группа в северной части региона двигалась по курсу на запад.

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Вторая группа ударных БПЛА вошла в Винницкую область с западной части Черкасской области.

Официальную информацию о причинах или последствиях взрыва пока не сообщали.

Как сообщал Главред, во время ночной атаки на Украину 4 декабря страна-агрессор РФ пыталась атаковать дронами "Шахед" критическую инфраструктуру Прикарпатья. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

Также в ночь на 4 декабря в Хмельницкой области во время воздушной тревоги местные жители слышали взрывы. В Воздушных силах сообщили, что противовоздушная оборона работала в как минимум девяти областях Украины.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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