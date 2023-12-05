Ночная атака дронов: на Винничине прогремел взрыв

В ночь на 5 декабря в Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе.
"В Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников", - говорится в сообщении Суспільного.
Воздушные силы предупреждали о двух группах ударных беспилотников в Винницкой области. В ведомстве отметили, что первая группа в северной части региона двигалась по курсу на запад.
Вторая группа ударных БПЛА вошла в Винницкую область с западной части Черкасской области.
Официальную информацию о причинах или последствиях взрыва пока не сообщали.
Как сообщал Главред, во время ночной атаки на Украину 4 декабря страна-агрессор РФ пыталась атаковать дронами "Шахед" критическую инфраструктуру Прикарпатья. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.
Также в ночь на 4 декабря в Хмельницкой области во время воздушной тревоги местные жители слышали взрывы. В Воздушных силах сообщили, что противовоздушная оборона работала в как минимум девяти областях Украины.
В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
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