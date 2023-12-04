В Хмельницкой области ночью гремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

В воскресенье вечером российские оккупанты запустили ударные беспилотники из оккупированного Крыма.

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В Хмельницкой области работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

В ночь на 4 декабря в Хмельницкой области во время воздушной тревоги местные жители слышали взрывы.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил в Facebook о работе системы ПВО.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - сообщил Тюрин.

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Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов-камикадзе "Шахед" вблизи Хмельницкого. БПЛА двигались в направлении Староконстантинова.

Ударные беспилотники российские оккупанты запустили в воскресенье вечером из оккупированного Крыма. В 2:22 ночи они долетели на запад страны, в 3:34 воздушную тревогу объявили даже на Закарпатье.

Что говорят в Воздушных силах

Противовоздушная оборона работала в как минимум девяти областях Украины.

"В ночь на 4 декабря 2023 года противник атаковал 23 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с мыса Чауда – оккупированный Крым и управляемой авиационной ракетой – из воздушного пространства оккупированной Херсонщины", - сообщили в Воздушных силах ВСУ утром 4 декабря.

К отражению воздушного нападения были привлечены: истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 18 ударных БПЛА / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в субботу, 2 декабря, в Днепре прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического оружия и призвали жителей оставаться в укрытиях. Позже глава Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил ракетный удар РФ по Днепровскому району.

В ночь на 1 декабря РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительным данным, там обошлось без жертв.

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