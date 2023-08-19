РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов. Выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

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Прошлой ночью РФ атаковала Украину дронами / Фото: defence-ua.com

В ночь на 19 августа российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате ударов врага пострадали гражданские.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги Хмельницкая область снова была атакована врагом", - сообщил в Telegram первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов. Выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

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Кроме того, из-за атаки россиян пострадали две женщины. У них ранения обломками стекла. Еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

ОВА сообщает, что оперативные группы продолжают обследование для фиксирования последствий вражеской атаки.

Взрывы на Житомирщине

Кроме того, взрывы прошлой ночью звучали в Житомирской области.

"Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГосЧС", - сообщил в Telegram глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 19 августа 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА "Shahed-136/131".

"Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона", - говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины были уничтожены 15 вражеских беспилотников.

Кроме того, за прошедшие сутки, 18 августа 2023, противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".

Отчет Воздушных сил за 18 августа / Фото: t.me/kpszsu

Авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.

Атаки РФ на Хмельницкую область

26 июля стало известно о том, что Россия атаковала Украину ракетами. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Впоследствии в Воздушных силах подтвердили, что оккупанты били по Хмельницкой области. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". В результате атаки поврежден аэродром в Староконстантинове. Об этом позже заявил спикер Воздушных сил Игнат.

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