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Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

Дмитрий Видоменко
26 июля 2023, 21:44 обновлено 26 июля, 21:44
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.
Игнат, ракета
Юрий Игнат утверждает, что ракеты врагов намеревались ударить по городу Староконстантинов / коллаж Главред, фото УНИАН

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что основной целью массированного российского ракетного удара 26 июля был город Староконстантинов (Хмельницкая область). Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

Игнат также сообщил, что в воздушном пространстве РФ был зафиксирован самолет оккупантов "МиГ-31", предположительно выпустивший ракеты "Кинжал". Больше ракет оккупанты выпустили из стратегической авиации со стороны Каспийского моря.

Игнат отметил, что 26 июля российские ракеты постоянно маневрировали и "в конце концов были направлены в Хмельницкую область, район Староконстантинова". И целью вполне мог быть военный аэродром.

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"Велась активная работа ПВО. И истребители, и ЗРК работали. Была информация о сбитии ракет на Киевщине, Днепре и Харьковщине", — сказал Игнат.

Спикер ВС ВСУ еще раз напомнил, что основной целью оккупантов являются военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

Ракетная атака русских оккупантов по Украине 26 июля

днем во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Примерно в это же время с аэродрома "Оленья" поднялись 12 Ту-95МС. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Также сообщалось, что русские оккупанты атаковали Украину с Черного моря - вероятно, с российской подводной лодки.

В воздушное пространство ракеты тогда вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Все вражеские цели - оба "Калибра" - были сбиты над Винницкой областью.

В Хмельницкой и Львовской областях около 19:20 прогремели взрывы. Местные власти информируют граждан о работе ПВО.

Сообщают также о взрывах в Житомирской области.

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