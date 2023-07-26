Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

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Юрий Игнат утверждает, что ракеты врагов намеревались ударить по городу Староконстантинов / коллаж Главред, фото УНИАН

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что основной целью массированного российского ракетного удара 26 июля был город Староконстантинов (Хмельницкая область). Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

Игнат также сообщил, что в воздушном пространстве РФ был зафиксирован самолет оккупантов "МиГ-31", предположительно выпустивший ракеты "Кинжал". Больше ракет оккупанты выпустили из стратегической авиации со стороны Каспийского моря.

Игнат отметил, что 26 июля российские ракеты постоянно маневрировали и "в конце концов были направлены в Хмельницкую область, район Староконстантинова". И целью вполне мог быть военный аэродром.

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"Велась активная работа ПВО. И истребители, и ЗРК работали. Была информация о сбитии ракет на Киевщине, Днепре и Харьковщине", — сказал Игнат.

Спикер ВС ВСУ еще раз напомнил, что основной целью оккупантов являются военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

Ракетная атака русских оккупантов по Украине 26 июля

днем во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Примерно в это же время с аэродрома "Оленья" поднялись 12 Ту-95МС. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Также сообщалось, что русские оккупанты атаковали Украину с Черного моря - вероятно, с российской подводной лодки.

В воздушное пространство ракеты тогда вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Все вражеские цели - оба "Калибра" - были сбиты над Винницкой областью.

В Хмельницкой и Львовской областях около 19:20 прогремели взрывы. Местные власти информируют граждан о работе ПВО.

Сообщают также о взрывах в Житомирской области.

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