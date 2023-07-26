Россия атаковала Украину "Калибрами": есть новые пуски ракет

Силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" во время воздушной тревоги сегодня днем. Вечером, 26 июля, зафиксированы новые пуски со стратегической авиации оккупантов Ту-95МС.
Как отмечает пресс-служба Воздушных сил в Telegram, Россия сегодня днем атаковала Украину с Черного моря - вероятно, с российской подводной лодки.
В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.
Все вражеские цели - оба "Калибра" - сбиты над Винницкой областью.
При этом Воздушные силы предупредили о новой угрозе ракетных ударов со стороны стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В 16: 50 ПС ВСУ зафиксировали пусты крылатых ракет из бортов 12 Ту-95МС из района Каспийского моря. Предварительно указывается, что в зоне ударов баллистики - юго-восток.
Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий.
Воздушная тревога 26 июля - главное
Сегодня днем во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Примерно в это же время с аэродрома "Оленья" поднялись 12 Ту-95МС. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
В Винницкой области во время сигнала тревоги прогремели взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО. Около 15:00 тревогу отменили.
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