Оккупанты в ловушке: на Донбассе россиянам грозит окружение, Бутусов раскрыл детали

Украинская армия окружает оккупантов на Донбассе / Facebook/MinistryofDefence.UA

Вооруженные силы Украины добились полного окружения группировки 20-й армии российских оккупантов, которая сосредоточила все силы для обороны городов Лиман и Ямполь в Донецкой области.

"ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь: украинцы могут отомстить за Иловайск в многократном размере", - написал в Facebook военный журналист Юрий Бутусов.

Он также пишет, что украинские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения окруженцев - Кременная-Лиман и теперь "снабжение российской группировки перерезано".

"Разгром россиян в "котле" стал неизбежен, вопрос только в его масштабах. И весьма символично, что это стало очевидно именно в тот день, когда Россия собирается присоединять Донбасс", - отметил журналист.

Он также обратил внимание на то, что выдающиеся успехи ВСУ удивляют, потому что ВС РФ по-прежнему кратно превосходят нашу армию в артиллерии, авиации, бронетехнике, боеприпасах.

"Чтобы добить врага и не позволить выскочить из ловушки надо еще предпринять многие усилия. Больших потерь в технике и вооружении россиянам уже не избежать, но важно не дать выскочить из "котла" окруженцам. Полная ликвидация окруженной группировки, кроме информационно-политического эффекта, приведет к дыре в российском фронте и сделает невозможным длительное удержание оккупантами рубежа Сватово-Кременная", - добавил Бутусов.

/ Facebook/butusov.yuriy

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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